Alianza Lima vs Sporting Cristal: EN VIVO ONLINE TV EN DRECTO Gol Perú Torneo de Verano

Alianza Lima vs Sporting Cristal : EN VIVO EN DIRECTO El cuadro blanquiazul enfrenta al cuadro celeste este domingo en el estadio Matute por la fecha 3 del Grupo A del Torneo de Verano. Alianza Lima busca un triunfo ante Cristal para alcanzar el liderato de la serie. (Hora: 4:00 p.m.) (TV: Gol Perú canal 14 Movistar TV)



Alianza Lima vs Sporting Cristal será el encuentro más atractivo de la jornada. Los íntimos con una victoria podrían igualar en siete puntos al líder San Martín, que empató con Universitario.



En el caso de los celestes el Alianza Lima vs Sporting Cristal es la chance para mantener el invicto y hacerse de tres puntos para desplazar a los blanquiazules del segundo lugar.



El técnico íntimo Pablo Bengoechea no podrá contar con el volante Rinaldo Cruzado para el Alianza Lima vs Sporting Cristal. 'Ri' sufrió una lesión y será baja junto a conocida de Carlos Ascues. Se espera el regreso al equipo titular de Leao Butrón.

Alianza Lima 2-1 Ayacucho FC: resumen y goles

Alianza Lima perdió su último partido ante Colo Colo, amistoso internacional en Santiago. En el torneo local, consiguió un valioso triunfo como visitante ante Ayacucho FC. Por su parte, Cristal goleó 4-1 a Sport Rosario.



Sporting Cristal está a la espera de la resolución de su partido suspendido ante UTC. La Comisión de Justicia deberá decidir si le da los tres puntos en mesa. En el caso de Alianza Lima pugnarán por su primer triunfo en casa, tras el empate en la primera fecha ante Comerciantes Unidos.



"Será lindo ganar a un gran rival en Matute luego de empatar en el debut. Es una lástima que me abandone ahora, una pena porque además de amigo es mi compañero de juego y nos entendemos de maravilla. Habrá que dedicarle el triunfo", dijo el volante Alejandro Hohberg sobre Rinalco Cruzado y en la previa del Alianza Lima vs Sporting Cristal.



"En estos partidos hay que tratar de bajar la ansiedad, por todo lo que se genera antes del partido. Hay que regularlo de la mejor forma. Nos interesa llegar bien futbolísticamente al encuentro en Matute y quedarnos con los tres puntos", dijo el DT celeste Mario Salas en referencia al Alianza Lima vs Sporting Cristal.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: EN VIVO ONLINE TV EN DRECTO Gol Perú Torneo de Verano Alianza Lima vs Sporting Cristal: EN VIVO ONLINE TV EN DRECTO Gol Perú Torneo de Verano

Alineaciones del Alianza Lima vs Sporting Cristal:



Alianza Lima: Butrón; Garro, Araujo, Godoy, Duclos; Fuentes, Ramírez, Costa, Hohberg, Velarde; Posito



Sporting Cristal: Álvarez; Madrid, Revoredo, Merlo, Céspedes; Cazulo, Ballón, Calcaterra; Costa, Pacheco, Herrera.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.