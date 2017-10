Alianza Lima vs Unión Comercio: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Gol Perú el Torneo Clausura

Alianza Lima vsUnión Comercio: EN VIVO ONLINE TV El cuadro blanquiazul enfrenta al 'Poderoso de Altomayo' este sábado en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 9 del Torneo Clausura. Alianza Lima está obligado a ganar para seguir en la pelea por el título (7:30 p.m.) (TV: Gol Perú | Canal 14 - Movistar)



El partido Alianza Lima vs Unión Comercio no tiene margen de error y será clave en las aspiraciones del cuadro íntimo en pro del título del Clausura, que lo convertiría en campeón nacional de forma directa.



Alianza Lima es segundo con 16 puntos y está a 6 unidades del líder Real Garcilaso, que juega ante Universitario en el Cusco. Sin embargo, los blanquiazules tienen un partido pendiente. Por ello, sus opciones siguen intactas.



El técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, confirmó las ausencias de Óscar Vílchez y Carlos Ascues por ello no habrá variantes respecto al equipo que empató con Cantolao en el último partido.

El Alianza Lima vs Unión Comercio tendrá dos rivalidades peculiares. Reimond Manco regresa a Matute para enfrentar a su ex equipo y Jean Pierre Fuentes enfrentará a su hermano Aldair.



"Unión Comercio es un equipo técnicamente muy bueno. Son desequilibrantes con la pelota y en el ataque cuenta con gente que sabe hacer daño, pero estamos convencidos en hacer un buen partido y ganar.No tenemos ninguna ansiedad y cuánto más difícil sea el campeonato, eso eleva su nivel", aseguró Pablo Bengoechea sobre el Alianza Lima vs Unión Comercio.



Por su parte, Unión Comercio, necesita los tres puntos para alejarse de la zona del descenso, se ubica antepenúltimo con 36 puntos en la tabla acumulada.

"Alianza Lima es complicado, pero no nos conviene perder, estamos generando pero no la metemos, tenemos que cortar la mala racha de una vez. No es un secreto que soy hincha de Alianza, así les gane no voy a dejar de serlo, pero estoy jugando en Unión Comercio y me debo a mi equipo", dijo el volante Reimond Manco previo al Alianza Lima vs Unión Comercio.

Posibles alineaciones del Alianza Lima vs Unión Comercio:



Alianza Lima: Leao Butrón; Luis Garro, Miguel Araujo, Aldair Fuentes, Francisco Duclós; Luis Ramírez, Rinaldo Cruzado, Luis Aguiar, Kevin Quevedo, Alejandro Hohberg y Gabriel Leyes.



Unión Comercio: Ángel Zamudio; Nelinho Quina, César Mena, Deyner Ordóñez, Mario Velarde, Edy Rentería, Alexander Sánchez, Angel Ojeda, Jaime Vásquez, Reimond Manco y Jean Fuentes.

