Alianza Lima vs Unión Comercio EN VIVO se despiden del Torneo Apertura con el debut de Bengoechea

Alianza Lima vs Unión Comercio EN VIVO EN DIRECTO ONLINE Los blanquiazules se despiden este viernes del Torneo Apertura ante el 'Poderoso de Altomayo' en casa prestada y con el uruguayo Pablo Bengoechea en la zona técnica. El duelo pactado desde la 1:15 p.m., se juega de manera típica en el estadio 'Alberto Gallardo' y puedes seguirlo por la señal de GOL PERÚ.



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Unión Comercio vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!





Pablo Bengoechea debutará su segundo periodo en La Victoria, en este Alianza Lima vs Unión Comercio. El ‘Profesor’ dio a conocer su lista donde una de las bajas es Mauricio Matzuda (en duelo por el fallecimiento de su padre). Tampoco estarán Rodrigo Cuba, José Manzaneda y Joa Arroé quienes se recuperan de sendas lesiones.



"Rodrigo, José y Joa han entrenado bien. Pero no vamos a contar con ellos en la última fecha, porque creo que deben recuperarse al 100 por ciento", aseguró el DT de Alianza Lima.



El DT victoriano no desea dejar nada al azar y para este Alianza Lima vs Unión Comercio apunta cada detalle "Vamos a ver más videos de lo que ha hecho en este campeonato. De lo que hemos visto Willyan Mimbela entra mucho al juego, por él pasan casi todas las opciones de ataque, vamos a tener los cuidados con él", añadió.



En el once íntimo reaparecen Mauricio Affonso en el ataque y Felipe Rodríguez podría reemplazar a Matzuda, mientras que como portero continuaría Ítalo Espinoza y en el medio campo el juvenil José Gallardo podría tener una oportunidad.



En la tienda de enfrente el defensor uruguayo Luis Garro, saludó la vuelta de Pablo Benochea, su ex técnico y que ahora enfrentará en un escenario atípico. "Pensé que íbamos a jugar en Matute, porque es especial, pero enfrentarlo en el Alberto Gallardo también estará bueno por el estado del campo", comentó.