A solo un día del clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, la ansiedad sigue creciendo. Han sido muchos exfutbolistas de ambos equipos los que se han pronunciado sobre este importante encuentro, sin embargo, ninguno ha sido tan punzante como Waldir Sáenz.

El popular ' Wally’ no se guardó nada y volvió a criticar a Hernán Barcos, delantero del club íntimo. En diálogo con Gol Perú, el exatacante de Alianza Lima señaló que al equipo “le falta un poco más en la ofensiva y un ‘9′ de área” .

En ese sentido, Sáenz consideró que el ‘Pirata’ no es el referente que necesita Alianza Lima en el área para llevar peligro al arco de Universitario de Deportes.

“(Barcos) no, porque todos vemos que él se echa para jugar, sale mucho del área. Un jugador como Jairo Concha necesita un referente adelante porque te trae la pelota y te marca los tiempos. Y esos futbolistas quieren un delantero donde puedan tirarle la pelota y jugar de espaldas. Barcos sale mucho y no es el referente que necesita Alianza ”, sostuvo.

El goleador histórico agregó que las características de Barcos lo hacen distinto a otros ‘9′ de área, que pueden ser la referencia para que los volantes busquen las asistencias.

“No es el típico 9″ en comparación con algunas figuras que pasaron por el fútbol peruano como Flavio Maestri, Roberto Silva o Emanuel Herrera”, añadió.

Waldir vuelve a la carga contra Barcos: “No es el referente que necesita Alianza”. Video: Gol Perú.

No es la primera vez que Waldir y Barcos chocan

Waldir Sáenz ha sido muy crítico de Hernán Barcos y esto queda evidenciado en muchas declaraciones, como la que dio cuando Alianza Lima perdió por goleada ante River Plate.

“Ahora que salgan esos que son hinchas, que me atacan en las redes sociales, que me dicen antialiancista. A ellos escríbanles, que salgan al frente los que ustedes tapan y defienden (refiriéndose Hernán Barcos) a explicar esta vergüenza . Ellos que salgan al frente ahora“, comentó el exgoleador victoriano.

“Claros y objetivos. Alianza Lima por encima de cualquiera. Yo dejaría esto de lado porque no tiene argumentos. Tuve la oportunidad de encontrarlo y no me dijo nada, al contrario se quería ir, se escondía. Yo nunca tuve problemas con nadie, en toda mi carrera. Ejemplos hablan”, fue la respuesta de Hernán Barcos, en su mensaje en Twitter.

Pero Waldir no se quedó callado. “ Yo por decir las cosas como son, la gente se molesta, pero me tiene sin cuidado si se molestan o no se molestan. Me tiene sin cuidado lo que diga Barcos, a mí me preocupa lo que haga Alianza y Barcos no es Alianza . Yo quiero que Alianza mejore, que haga bien las cosas, que haga puntos en la Libertadores. Lo digo como hincha. Los jugadores pasan, la institución queda. Yo soy hincha de la institución” , expresó.

“Su vida de él son redes sociales, que no se preocupe mucho en redes sociales , que se preocupe de hacer goles en Alianza”, sentenció.

