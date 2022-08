Es uno de los que dictó cátedra en el mediocampo de Universitario de Deportes y disputó infinidad de clásicos. Hablar de Germán Leguía es hablar de fútbol bien jugado y de un crack que se crecía ante Alianza Lima. ‘Cocoliche’ le tiene fe al equipo de Carlos Compagnucci y espera que esa mística de antaño hoy la adquiera la nueva figuya crema, Piero Quispe.

¿Quién llega mejor al clásico?

En los clásicos nunca hay favoritos, acuérdate que en mi época Alianza tenía uno equipazo y nosotros que no veníamos bien una vez le metimos 6 en su cancha. Puede pasar cualquier cosa.

¿Por juego Alianza Lima parece estar mejor?

Alianza tampoco está pasando por encima a los rivales, el campeonato es irregular. Yo voy a muerte con la “U”.

Le tienes mucha confianza a Universitario…

El día que suelten a ese chico Quispe la “U” va a jugar mucho mejor, ojalá eso pase en el clásico.

¿Tan bueno te parece Quispe?

Es un jugadorzote, el problema es que le ponen gente a lado como Novick o Vilca que le quitan espacio.

¿Cómo es eso?

A la selección le pasó que juntaron a Cubillas con Uribe y luego no sabíamos a quien darle la pelota. Tiene que haber un solo motor, un carro no puede tener dos baterías.

Germán Leguía: “Piero Quispe debe ser el ‘10′ de la ‘U’”

¿Cuál crees que es su puesto?

Tiene que ser el diez, el armador y rodearlo de gente que corra y se la den para que distribuya. Por los costados lo perdemos.

Sus críticos dicen que le falta gol…

Eso pasa porque sólo agarra la pelota por ratos y además tiene que marcar. A los buenos hay que pedirles que jueguen no que marquen. Eso me hace acordar una anécdota con Cueto.

¿Cómo fue?

Un entrenador le dijo a César tienes que marcar y el Poeta le dijo deme la tiza para ponerle una equis.

¿Por qué ya no salen ese tipo de jugadores?

Todos quieren que los chicos marquen y no solo en el Perú. Cada día el fútbol es más feo yo sólo veo al Manchester City y al Liverpool.

Germán Leguía sobre clásico: “Más me preocupa el árbitro”

¿Sentirá el jugador de la “U” que sólo se juegue con hinchada local?

No creo, más me preocupa el árbitro.

¿Por qué?

Los árbitros son horrorosos en este campeonato. Si la hinchada de Alianza lo empieza a pifear y el juez no tienen personalidad se pueden arrimar al local.

¿Cómo te preparabas para los clásicos?

Los partidos de práctica los jugábamos con gente y el Lolo se llenaba. Si ganabas el domingo te levantaba la moral.

¿Un partido especial con Alianza?

Muchos creen que el 6-3 en Matute, pero me quedo con el del golazo de Seminario.

¿Uno que te haya dejado un mal recuerdo?

El que nos ganaron con gol con la mano del ‘Cholo’ Sotil. César Orozco que fue el árbitro no la vio, ese día nos robaron.

¿Con quien chocabas más en esos partidos?

Con José (Velásquez) nos decíamos todo. Me amenazaba y entraba fuerte, pero luego nos íbamos a comer juntos y el mozo nos decía: ustedes no se odiaban.

A la hora de la verdad la amistad quedaba de lado…

Así es. En el primer clásico que jugamos luego del mundial de Argentina fui a saludar a César (Cueto), Guillermo (La Rosa) y José (Velásquez) y no me dieron la mano. El ‘Tanque’ me dijo anda nomás blanquito.

¿Debió la “U” retener a Valera?

El fútbol peruano no está para dejar de pasar una oportunidad de ganar un millón y medio dólares.

¿Qué te parece Alianza?

Tiene jugadores interesantes como Jairo Concha que el día que se dé cuenta lo que tiene será un crack. También me extraña que no juegue Mora y que Lagos tampoco sea titular.

¿Un gol al Alianza?

El de penal de la paradiña, aunque fue el de la cag… porque antes de patear se me achicó el arco, no supe que hacer y frené, pero como ‘Caico’ se movió la puse un costado.

¿Qué esperas de Juan Reynoso en la Selección?

Es una pena que se haya ido Ricardo (Gareca), pero mejor reemplazo imposible. Precisamente cuando Gareca se fue de la “U” llegó Juan(Reynoso) y salimos campeones. Seguro que le irá bien.

¿Un resultado para el domingo?

Gana la “U” 2-1.(José Reynoso Alencastre)

MÁS NOTICIAS E HISTORIAS DE FUTBOLISTAS