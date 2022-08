Jugar un clásico para el argentino Hernán Barcos implica entregar más del ciento por ciento, por ese motivo el ‘Pirata’ pareció sorprendido cuando a su llegada a Lima se le consultó sobre la presencia de Jefferson Farfán para el duelo de este domingo ante Universitario de Deportes y dejó una frase que causó sorpresa para los seguidores de la ‘Foquita’.

El autor del único gol de Alianza Lima en el empate 1-1 ante UTC de Cajamarca ‘jaló el freno de mano’ a la ilusión de algunos hinchas que esperan ver al ‘10 de la Calle’ reapareciendo en la fecha diez del Torneo Clausura y no evitó la pregunta de la prensa sobre esta situación.

“ La verdad que no sé. Todavía no ha entrenado con nosotros. No sé cuál es la situación de Farfán sinceramente. Si va a estar o no para el Clásico y eso depende del cuerpo técnico, no de nosotros ”, dijo el popular ‘Pirata’ sin dar más detalle del posible regreso de su compañero.

Hernán Barcos habla sobre regreso de Jefferson Farfán para clásico (Video: @andersonlopez)

Hernán Barcos: “Hay que estar al ciento por ciento”

El delantero de Alianza Lima fue enfático a la hora de mencionar la forma en la que el grupo debe encarar el segundo clásico del año con la finalidad de llevarse los tres puntos, sin embargo, para el goleador hay un requisito indispensable para entrar al campo y dejó el mensaje tácito para la ‘Foquita’.

“ Todos los partidos hay que estar al ciento por ciento. No solo en el Clásico. Todos valen tres puntos. El Clásico tiene un sabor diferente por lo que se vive, lo que se genera, pero en todos los partidos debemos estar al máximo ″, apuntó el referente.

Cabe mencionar que, en esta linea, uno de los jugadores que no llegara al ciento por ciento es Jefferson Farfán, pero podría meterse en la convocatoria este fin de semana, tras una evaluación de Carlos Bustos, desde este martes.

“No me gusta hablar de los árbitros”

De otro lado, el argentino también mostró su molestia con el arbitraje en Cajamarca que terminó convirtiéndose en determinante para el resultado de un partido que pudo tener mejor fortuna para el cuadro victoriano.

“No se dieron las cosas. No me gusta a hablar de los árbitros, porque suena a excusa. Hay que seguir trabajando pensando en nosotros y no en los demás”, declaró Hernán Barcos tras su llegada.