Alianza Lima vs. Universitario: Ministerio del Interior confirmó que sí habrá clásico

El clásico se juega. El partido entre Alianza Lima vs. Universitario ha sido confirmado para este lunes 15 a través del Twitter del Ministerio del Interior que confirmó que la Policía nacional otorgará las garantías para que el partido por la fecha 9 de la Liga 1 se juegue sin problemas.

"El Ministerio del Interio y la Policia Nacional del Peru brindarán todas las garantías para que se juegue el Clásico entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes este lunes 15. Agradecemos a la Liga 1 y FPF por la estrecha coordinación sostenida desde ayer para sacar adelante la fiesta del fútbol", publicaron en Twitter.

La mañana de este jueves amaneció movida por la noticia que confirmaba que el clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes quedaba suspendido por pedido de la Policía Nacional del Perú que no otorgaba las garantías para jugar el partido en el estadio de Matute.



Sin embargo, luego de varias reuniones y coordinaciones entre el club local, Alianza Lima, la Policía Nacional y los organizadores de la Liga 1 se llegó a un buen acuerdo y finalmente el choque entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes quedó confirmado para el lunes 15 de abrIl desde las 8 de la noche.



Los íntimos serán locales en el primer clásico del año y querrán salir del mal momento deportivo por el que atraviesan ante el compadre que viene golpeado por tres partidos consecutivos sin triunfos.