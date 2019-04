Alianza Lima vs Universitario: Nicolás Córdova exige jugar clásico en el Estadio Nacional |VIDEO

Indignado. Así se mostró Nicolás Córdova , técnico de Universitario de Deportes, al enterarse de la suspensión del clásico que organizaba como local Alianza Lima y propuso a los victorianos cambiar la localía y jugar en el Estadio Nacional.



“Conversaremos con Francisco Gonzalez (Gerente de Universitario) para que ofrezca jugar en el Estadio Nacional, nosotros queremos jugar, lo único que queremos es jugar. Es una lástima que nuevamente Alianza Lima haya suspendido un partido, no es la primera vez”, dijo con un tono de indignación y decepción en DT crema, Nicolás Cordova.



“Deportivamente no voy a decir lo que está pasando, no quiero generar polémica. Hoy día a las 7:00 p.m., pueden tener una mejor respuesta”, sentenció el estratega de Universitario.





Nicolás Córdova golpeó la mesa por suspensión del clásico

“Es una lástima que el torneo peruano no esté capacitado para que los clubes jueguen partidos cada tres días. Pasaríamos a 21 días sin jugar. Esto ya empieza a molestar y nosotros queremos jugar”, agregó el entrenador crema.



Como se informó en horas de la mañana la Dirección de Seguridad del IPD no aprobó el plan de seguridad del clásico que se iba a jugar el lunes 15 de abril. El local era Alianza Lima y el partido se iba a jugar solo con hinchada local en Matute.