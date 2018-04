Alianza Lima vs Universitario: ‘No pude dormir’, confiesa Patrick Zubczuk tras la derrota crema

Fue el partido más importante en su corta vida futbolística y serán los 90 minutos que recordará por mucho tiempo. Patrick Zubczuk, portero de Universitario, protagonista involuntario de un ‘blooper’ en el clásico, todavía no sale del shock que le produjo su propio error en el primer gol de Alianza Lima.



“Es lamentable, solo queda levantar la cabeza, poner el pecho y salir adelante’, afirmó.

Gol de Alejandro Hohberg.

El compromiso era tan especial, que dejó ‘secuelas’. “La jugada daba vueltas en mi cabeza y no pude dormir”, reveló.



Pero culminó buscando una lección de todo el mal momento. “Le doy gracias a Dios por haber permitido que viva esta mala experiencia, porque me hará más fuerte y me exigiré mucho más”, concluyó.

DATAZOS

* El próximo duelo de la ‘U’ es ante Unión Comercio y no contará con el panameño Alberto Quintero [expulsado] y Jersson Vásquez [acumuló su tercera amarilla].

* Paulo de la Cruz, considerado como una joya crema a principios de año, hace dos fechas que juega en la reserva.



