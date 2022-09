Alianza Lima venció 2-1 a Universitario de Deportes en el partido del hexagonal final de la liga femenina. El partido tuvo un sinnúmero de emociones, aunque la imagen que se está viralizando no es precisamente una que realce las buenas prácticas deportivas.

Un video publicado en redes sociales muestra como la jugadora de Alianza Lima, Sandy Dorador , buscaba constantemente molestar a Fabiola Herrera , defensa de Universitario de Deportes.

En un momento incluso, se ve a Dorador metiéndole la mano a Herrera al mejor estilo de Gonzalo Jara a Edinson Cavani en aquel recordado Chile vs. Uruguay. Este hecho pasó desapercibido para la árbitra del compromiso.

La jugadora de Universitario, Megan Montano, se pronunció en sus redes sociales, compartiendo el video y pidiendo que los árbitros designados para las semifinales de la liga femenina estén atentos a este tipo de situaciones.

“Esperemos que en la semifinal tengamos terna arbitral que esté a al altura del fair play. Lo qué pasó en este video es una vergüenza. No sé si recuerdan Uruguay vs. Chile. Esas cosas en Universitario no se ven, porque somos un equipo grande por todos lados. Y dale U”, publicó.

Alianza Lima derrotó 2-1 a Universitario en la fecha final del hexagonal femenino

Alianza Lima derrotó 2-1 a Universitario por el clásico femenino correspondiente al último duelo de los playoffs de la Liga Femenina en el Estadio Alejandro Villanueva. Nahomi Martínez adelantó para las ‘cremas’, sin embargo Sandra Arévalo y Adriana Lúcar, de penal, voltearon el marcador.

