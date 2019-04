Alianza Lima vs Universitario: Se suspende clásico del fútbol peruano por esta razón

Alianza Lima vs Universitario : Se suspendió el clásico del fútbol peruano por falta de garantías. Así informó el club Blanquiazul a través de sus cuentas de redes sociales oficiales.



El clásico Alianza Lima vs Universitario estaba pactado para el próximo lunes 15 de abril a las 8:00 p.m. en el estadio Matute por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1.



"El partido (...) fue cancelado debido a que no se presentan las garantías necesarias para realizar este espectáculo deportivo. Estaremos anunciando la nueva fecha de este encuentro y todas las acciones referentes al mismo tan pronto como nos sea notificado", citó en un comunicado el club Alianza Lima.



El clásico requiere de medidas de seguridad extrema por ser considerado de alto riesgo. Debido a ello, las autoridades han señalado que en este momento no se reúnen las condiciones suficientes para el partido entre Alianza Lima y Universitario.

