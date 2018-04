Alianza Lima vs Universitario EN VIVO Día, hora y canal del clásico por el Torneo de Verano

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO. 'Blanquiaziles' y 'Cremas' se verás las caras por la fecha 11 del Torneo de Verano Grupo A. Revisa la hora y el canal del clásico del fútbol peruano. ¡Toma nota!



¿Qué día y dónde se jugará el Alianza Lima vs Universitario? El choque se llevará a cabo este miércoles 11 de abril en el Estadio Alejando Villanueva de Matute, que seguro lucirá un gran marco de hinchas blanquiazules.



¿A qué hora y qué canal transmitirá el Alianza Lima vs Universitario? Arrancará a las 8:00 p.m. y podrás verlo por Gol Perú.



¿VAS A IR AL ESTADIO? Aquí el precio de las entradas:



Sur / 20 soles

Norte / 20 soles

Oriente / 40 soles

Oriente V. / 50 soles

Occ. Lateral / 70 soles

Occ. Central / 90 soles

Palco Rojo / 110 soles



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Universitario vía Internet? No te olvides que Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del enfrentamiento con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones.