Alianza Lima vs Universitario EN VIVO Hora y canal de TV ONLINE Clásico por Torneo Clausura

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO. Se viene un nuevo clásico del fútbol peruano. Equipos se verán las caras por la fecha 11 del Torneo Clausura. En esta nota conoce el día, la hora y el canal de TV.



¿Qué día y dónde se llevará a cabo el Alianza Lima vs Universitario? Se realizará este sábado 3 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, que solo tendrá hinchada local por disposición de las autoridades.



¿A qué hora y en qué canal se verá el Alianza Lima vs Universitario? Todo arrancará a las 8:00 p.m. y será transmitido por Gol Perú (cable).

¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Universitario vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Universitario viene de ganar 2-1 a Sporting Cristal en el Estadio Monumental. Mientras que Alianza Lima no jugó su partido ante San Martín (postergado). Íntimos llegan con más descanso.