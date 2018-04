Alianza Lima vs Universitario EN VIVO ONLINE GOL PERÚ TV EN DIRECTO en Matute por Torneo de Verano

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO ONLINE. 'Blanquiazules' reciben este miércoles a los 'Cremas' en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute por la fecha 11 del Torneo de Verano Grupo A. El partido arrancará a las 8:00 p.m. por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Universitario vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones.



Alianza Lima y Universitario no la pasan bien en el Torneo de Verano. A ambas escuadras les cuesta encontrar su juego y no encuentran los resultados que sus hinchas piden en cada partido del campeonato. Igual, el clásico es un partido aparte.



Alianza Lima solo ganó una vez en sus últimos 8 partidos (Torneo de Verano y Copa Libertadores). Dicha victoria fue ante Ayacucho FC (3-1) hace dos fechas del torneo local. íntimos vienen de caer 3-0 ante Sporting Cristal.



Universitario, por su parte, tiene un presente similar, o peor, que Alianza Lima. Es último en el Grupo A con apenas 9 puntos y hasta ahora no puede ganar en el Estadio Monumental.



En el choque de la primera rueda del Torneo de Verano, Alianza Lima venció 3-1 a Universitario de visita con goles de Hohberg, Cruzado y Posito. Osorio adelantó para los de Pedro Troglio.