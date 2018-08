UTC presentó un reclamo ante la Comisión de Justicia de la FPF en el que pide se le declare ganador del partido contra Alianza Lima , postergado hasta en dos ocasiones y con esta serían 3. El club victoriano no habría conseguido los permisos para jugar este encuentro de la fecha 9 del Torneo Apertura.

Ante esta situación, Alianza Lima respondió y dio su descargos. Por ello, el encuentro, que debía jugarse este jueves en Matute, está en duda. Al menos, en UTC ya adelantaron que no viajarán.

"Si era un partido ya reprogramado, por qué no se hizo los papeles con la debida anticipación y esperaron a último día. En todo caso se debió ver otro mecanismo, conseguir otro tipo de seguridad o jugar a puertas cerradas", dijo Napoléon Vigo, gerente del club cajamarquino, a Radio Ovación.

"Por supuesto que no viajaremos (a Lima), en este momento vamos a regresar a Cajamarca. Yo entiendo que la Comisión de Justicia no va a reprogramar el partido, ya le dará la potestad a la ADFP para reprogramar si eso determinan, porque no necesariamente tenemos que jugar el 23", agregó.

El mismo directivo de UTC señaló que ya tenían todo listo para viajar a Lima y jugar ante los íntimos, pero ahora se ven perjudicados ante esta situación.

"Nosotros consideramos el tema irresponsable por parte de Alianza Lima de no conseguir los permisos necesarios, considerando que UTC ya había hecho las reservas para dirigirnos a Lima, por eso consideramos que era su responsabilidad que se dé el partido. Por eso presentamos el reclamo y como no hay respuesta el equipo estaría en 'stand-by'", indicó.

El comunicado de la CJ-FPF dirigido a Alianza Lima dice:



El Reclamo presentado por el club UTC ante la Comisión de Justicia de la FPF, mediante escrito de fecha 7 de agosto de 2018, referida a que se declare el WO del Club Alianza Lima y el marcador de 3-0 a favor del club UTC, en el partido de fútbol programado para ser disputado entre ambos clubes con fecha 07 de agosto de 2018, en el Estadio Alejandro Villanueva de la ciudad de Lima.



Alianza Lima vs Sport Huancayo

Considerando: Primero: Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 99 del Reglamento de Bases del Campeonato Descentralizado 2018, esta Comisión de Justicia es competente para conocer este reclamo en primer grado. Segundo: Que antes de resolver el reclamo conforme a sus atribuciones, esta Comisión considera pertinente ponerlo en conocimiento del Club Alianza Lima para que, dentro del plazo de tres días hábiles, exprese lo que considere conveniente a su derecho.



Se resuelve: Poner el reclamo formulado por el club UTC a que se refieren la presente Resolución en conocimiento del club Alianza Lima para que, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, exprese lo que considere conveniente a su derecho.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.