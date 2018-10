Alianza Lima vs. UTC EN VIVO EN DIRECTO. Los pupilos de Pablo Bengoechea salen al estadio 'Cristo Señor' de Cajamarca con la ambición de buscar un resultado positivo que los acerque a la punta del Torneo Clausura. El duelo de este miércoles se inicia desde las 3:30 p.m., y podrás seguirlo desde la señal de GOL PERÚ.



Los victorianos salen a emparejar las estadísticas en este Alianza Lima vs. UTC, teniendo en cuenta que este año de los tres encuentros en dos ocasiones ocasiones el triunfo fue para los de Franco Navarro.



Este Alianza Lima vs. UTC una de las últimas oportunidades para que los blanquiazules puedan luchar por el titulo del Torneo Clausura, teniendo en cuenta la reciente derrota (domingo) en el Alejandro Villanueva 1-0 ante Melgar. Otra derrota en Cajamarca podría dejarlos fuera de carrera.



Alianza Lima 0-1 Melgar: resumen y gol

Pablo Bengoechea intenta cargar este Alianza Lima vs. UTC con un tinte sentimental y apelar a la sensibilidad de sus jugadores tras anunciar su posible alejamiento de cara al próximo año "Mi contrato termina en diciembre y por un tema personal aún no defino mi situación. Al final, sea cual sea el resultado, igual deben ir buscando un técnico".



Franco Navarro apuesta para este Alianza Lima vs UTC por el regreso al once inicial de Juan Pablo Vergara, además de Benjamín Ubierna, en el medio sector, en lugar de Gonzalo Baglivio y extender su paternidad sobre los blanquiazules tambipen en el Torneo Clausura.



Alianza Lima vs. UTC: Probables alineaciones



Alianza Lima: Leao Butrón; Luis Garro, Hansell Riojas, Gonzalo Godoy, José Guidino; Aldair Fuentes, Maximiliano Lemos, Luis Ramírez, Alejandro Hohberg, Kevin Quevedo y Janio Pósito.



UTC: Juan Goyoneche; Luis Guizasola, Cardoza, Jorge Bosmediano, Diego Minaya; Jorge Murrugarra, Benjamín Ubierna, Juan Vergara, Donald Millán, Jorge Bazán; Adrián Ugarriza