Alianza Lima vs UTC : EN VIVO ONLINE TV El cuadro blanquiazul enfrenta al equipo cajamarquino este jueves en el estadio Matute por el partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Apertura. Alianza Lima busca un triunfo ante UTC para seguir soñando con el título. (8:00 p.m.) (TV: Gol Perú)



La reliazación del partido Alianza Lima vs UTC estuvo en suspenso hasta el último momento debido a un reclamo presentado por la directiva cajamarquina, que reclamó los puntos debido a las sucesivas reprogramaciones del partido.



El propio directivo de UTC, Napoleón Vigo, señaló que no viajarían a Lima. No obstante, Alianza Lima realizó su descargó ante la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (CJ-FPF), que declaró infundado el reclamo.



Así en medio de idas y vueltas, el decisivo partido Alianza Lima vs UTC por fin se podrá jugar. El resultado de este partido podría acercar a los blanquiazules al título o la visita con un triunfo le cedería la corona al líder Sporting Cristal.



En la previa del Alianza Lima vs UTC, el equipo íntimo marcha segundo con 24 puntos, y Sporting Cristal es puntero con 29. Por ello, a falta de una fecha para el final del Torneo Apertura, los blanquiazules podrían acortar a solo dos unidades.



El Alianza Lima vs UTC, no será un partido fácil, la visita quiere sumar tres puntos para subir en la tabla acumulada, que decide los cupos al Play Off final del Descentralizado 2018 y los torneos internacionales.



El capitán y arquero íntimo, Leao Butrón, será baja para el duelo Alianza Lima vs UTC debido a una lesión al tendón del bíceps del brazo izquierdo. Además, no jugará la última fecha ante Binacional.



A Butrón se suman las bajas de Ramírez, Velarde y Cotrina también lesionados para el Alianza Lima vs UTC. Es conocida la anterior lesión de Óscar Vílchez, así que el técnico Pablo Bengoechea tendrá que rearmar el equipo.



"Nosotros no vamos a cambiar nuestra forma de ser más allá del resultado. Jugaremos contra UTC con la ilusión de ganar y llegar a la última fecha con opciones. No dependemos de nosotros y es obvio que no es lo ideal, lo ideal es lo que vive Cristal que depende de sí mismo", dijo el técnico Pablo Bengoechea previo al Alianza Lima vs UTC.

