Alianza Lima vs UTC EN VIVO se enfrentan en Matute por la fecha 7 de la Liga 1

Alianza Lima vs. UTC EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO íntimos y cajamarquinos se ven las caras este viernes, por la fecha 7 del Torneo Apertura, de la Liga 1. El duelo que se jugará en el estadio 'Alejandro Villanueva', desde las 8:00 p.m., y lo puedes seguir por la señal de Gol Perú.



Los victorianos llegan motivados a este Alianza Lima vs. UTC , pues se mantiene invictos en la Liga 1 y tienen el plan de alcanzar a los líderes del Apertura (Sporting Cristal), antes de ponerse frente al Palestino de Chile, por la Copa Libertadores.



Para este Alianza Lima vs. UTC Miguel Ángel Russo no contará con Mauricio Affonso por lesión y apuesta por Gonzalo Sánchez para suplir la ausencia del artillero uruguayo en el ataque. Salvo esta variante el resto del equipo será lo mejor de la vidriera en tienda blanquiazul.



Por su lado los 'Gavilanes', llegan con ambiciones a este Alianza Lima vs. UTC, pues los dirigidos por Franco Navarro, llegan en el puesto 12° de la Liga 1 y para salir de esa situación ponen esperanzas en el regreso de Emiliano Ciucci al a zaga central y la vuelta de Diego Mayora en la ofensiva del cuadro cajamarquino.

Alianza Lima 2-0 Ayacucho FC: Goles y resumen (Video: Gol Perú)

Alianza Lima vs UTC: Posibles alineaciones.



Alianza Lima: Gallese, Salazar, Godoy, Riojas, Rosell; Cartagena, Ramirez, Cruzado, Quevedo, Rodríguez y Sánchez.



UTC: Delgado, Guizazola, Ciucci Fosgt, Diaz. Murrugarra, Guarderas, Ruiz, Deza., Almirón y Mayora.