Alianza Lima vs UTC EN VIVO Se miden en Cajamarca por la fecha 7 de Torneo Clausura de Liga 1

Alianza Lima vs UTC EN DIRECTO. 'Blanquiazules' visitan este sábado al 'Gavilán del Norte' en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca por la fecha 7 del Torneo Clausura de Liga 1. El partido arrancará a las 3:30 p.m. por la señal de GOLPERÚ.



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs UTC vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Alianza Lima, uno de los líderes del Torneo Clausura de Liga 1 tras su victoria frente a Ayacucho FC, está obligado a sumar de visita si no quiere perder su posición en la tabla de posiciones, pues tanto Universitario como Sport Huancayo tienen la misma cantidad de puntos que los íntimos.

Para lograr el triunfo ante UTC, Pablo Bengoechea viajará con su mejor equipo a la ciudad de Cajamarca. Kevin Quevedo (delantero) y Pedro Gallese (arquero), que estuvieron con la selección, arrancarían como titulares.



UTC, por su parte, vive otra realidad. El equipo de Franco Navarro marcha último en el Torneo Clausura de Liga 1 con apenas una unidad. El último fin de semana cayeron 2-1 con Sport Huancayo fuera de casa.