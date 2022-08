Alianza Lima ha iniciado el Torneo Clausura de la Liga 1 con el pie derecho, pues suma cinco encuentros invictos (cuatro victorias y un empate). Por esa razón, el cuadro blanquiazul marcha en la segunda posición con 13 unidades y a un punto del líder Cienciano.

Sin embargo, la escuadra dirigida por Carlos Bustos no jugó el fin de semana ante Melgar. Por esa, razón los hinchas del elenco íntimo se preguntan cuándo volver a ver al equipo de sus amores.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR ALIANZA LIMA?

De acuerdo con la programación de la Liga 1 2022, Alianza Lima descansará en la séptima fecha (fin de semana) por lo que recién volverá a las canchas el próximo sábado 20 cuando enfrente a Sport Huancayo (6 p. m.) en el Estadio Alejandro Villanueva.

La programación señala que la fecha de Alianza Lima vs. Sport Huancayo es el sábado 20.

No obstante, debido a los problemas del fluido eléctrico en el recinto de Matute, el encuentro ante el ‘Rojo Matador’ se podría reprogramar. Aunque, los organizadores del torneo peruano aún no se pronuncian al respecto.

¿POR QUÉ NO SE JUGÓ EL ALIANZA LIMA VS. MELGAR?

El Alianza Lima vs. Melgar no se jugó debido a que el cuadro arequipeño se encuentra disputando los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2022 ante Internacional. El ‘Dominó' jugó el 4 de agosto en Arequipa (0-0) y el jueves 11 visitará Brasil. En ese sentido, la Liga 1 todavía pospuso el partido de blanquiazules y rojinegros, aunque todavía no hay una fecha confirmada.

¿QUIÉN ES EL GOLEADOR DE ALIANZA LIMA?

Pablo Lavandeira es el máximo artillero de Alianza Lima en esta temporada al registrar 10 goles (2 en Copa Libertadores y 8 en el torneo local). Por su parte, Hernán es el segundo con 9 anotaciones (todas en la Liga 1).

TABLA DE POSICIONES DEL CLAUSURA 2022

TABLA ACUMULADA DE LA LIGA 1