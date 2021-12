Este miércoles 8 de diciembre se cumplen 34 años de un día fatídico en la historia del fútbol peruano. El avión Fokker F-27-400M que trasladaba al plantel de Alianza Lima de vuelta a la capital desde Pucallpa, se estrelló en el mar de Ventanilla dejando un saldo de 43 muertos.

Entre los fallecidos destacaban futuras figuras del fútbol nacional como Luis ‘El Potrillo’ Escobar, Tomás ‘Pechito’ Farfán, José ‘Pelé’ Casanova, así como los experimentados José ‘Caíco’ González Ganoza y el entrenador Marcos Calderón.

Para conmemorar dicha fecha, jugadores pertenecientes al recordado equipo de ‘Los Potrillos’ se juntó con el periodista Peter Arévalo para recordar historias de esa época en el programa A Presión. Ellos son Luigi Dietz, César ‘Gato’ Espino. Carlos Cancino. Juan Illescas. Eugenio La Rosa y Benjamín ‘Colibrí’ Rodríguez.

1. El asalto a Mendoza y Dietz

El exarquero Luigi Dietz contó cuando los asaltaron junto a José ‘Sombra’ Mendoza. “Nos habíamos ido a comer al ‘Rico, rico’ y dos choros sacaron su cuchillo, en esa época no usaban pistola. Entonces José, que era bien nervioso, me apunta y les dice: “Por si acaso la camioneta es de él””.

Mendoza, fue uno de los fallecidos en el Fokker y Dietz recuerda que el jugador siempre le tuvo miedo a los aviones. “Le tenía miedo a los aviones, hasta en el ómnibus, el carro frenaba brusco y él se paraba del asiento”, relata.

2. Los 11 dedos de César Sussoni

Sussoni era un marcador derecho con mucha proyección, pero tenía un defecto físico que pocos conocían: tenía 6 dedos en una mano. Carlos Cancino recuerda que le preguntó por qué se venda tanto la mano y él contestaba: “No, es que me he cortado”. Lo que en verdad así era ponerse tape en los dos dedos que tenía pegados.

3. “Alianza hará debutar a niños de 14 años”

Así tituló un diario local la noticia del debut de Luis ‘Potrillo’ Escobar y Carlos ‘Pacho’ Bustamante. Y es que el ‘Potrillo’ efectivamente tenía 14 años cuando jugó su primer partido con el equipo absoluto de Alianza Lima.

Lo que sucedió es que el elenco principal de Alianza Lima estaba de gira en Corea del Sur y el Octavio Espinoza de Ica se negó a postergar el partido. Este fue el primero de los muchos encuentros en los que Escobar deslumbró antes de su lamentable deceso en el accidente a los 18 años.

En el trágico accidente perdieron la vida Luis “Potrillo” Escobar y Alfredo Tomassini, dos delanteros con mucho potencial que comandaban el ataque aliancista y con mucho futuro en la Selección peruana. (Foto GEC Archivo Histórico)

4. Daniel Reyes, el primero en ir al frente

Benjamín ‘Colibrí’ Rodríguez contó que en ese partido, en el que Escobar debutaba, Tordoya, jugador de Octavio Espinoza, le hace una falta al ‘Potrillo’ y Daniel Reyes lo fue a defender.

‘Colibrí’ destaca que el defensa Reyes era el líder de los menores ya que siempre había sido capitán en divisiones menores. “Ya cuando todos subieron, el líder fue ‘Caíco’ pero en las menores era Reyes”, sostiene.

5. Caíco llega como delantero a Alianza

José ‘Caíco’ Gonzáles Ganoza era uno de los más queridos. Un arquero identificado con Alianza Lima y de los más experimentados del equipo. No obstante, pocos saben que llegó a La Victoria intentando ser delantero

“De hecho, en los partidos de práctica de la selección, Ramon Quiroga y Eusebio Acasuzo tapaban, entonces ‘Caíco’ jugaba de delantero”, relata Peter Arévalo.

“En pichangas jugaba, pero no era hábil y por eso seguro lo mandaron al arco”, bromeó ‘Colibrí’ Rodríguez.

6. El día que los paró un policía y abandonaron a ‘Caíco’ en suspensores

‘Caíco’ era tan bueno que no se molestaba con nada. Dietz cuenta que después de entrenar se iban a hacer gimnasio al Estadio Nacional. Todos se subieron a su camioneta, algunos sin polo y en suspensores.

“A medio camino, nos para un policía. Le dijimos a ‘Caíco’ que baje a hablar con él, que con la ‘pepa’ lo convencía. ‘Caíco’ estaba solo en suspensor y me dicen: “vamos ya, déjalo que él arregle y arrancamos”, sostiene.

“’Caíco’ caminó 6 ó 7 cuadras en suspensor, pero no se molestó, solo me dijo: “Gringo, ya vas a ver”, agregó.

Caico defendió también el arco de la selección peruana (Foto: @clubALoficial)

7. Luis Escobar: ‘El original tócame que soy realidad”

Todos coincidieron en que Luis Escobar era un crack y como tal, se daba algunas licencias. Eugenio La Rosa recuerda una anécdota al respecto. Me iban a dar un cheque , Agustín Merino me cita un viernes a las 6 am, porque a las 7 se iba. Merino llega y me dice: “A qué has venido”, “usted me ha citado”, le contesto. Me dice que los espere, en eso llega Escobar y me dice; “Qué haces acá, primero va a entrar la figura y entró él”.

“Cuando sale, me mira y me dice: “ya, segundo, entra”, recuerda La Rosa.

Por su parte, Juan Illescas recuerda que el ‘Potrillo’ a veces elegía cuando entrenar y cuando no. “No entrenaba pero hacía los goles. Él preguntaba “¿Con quién vamos a jugar?, ¿Con ellos?, a estos le hago dos, y hacía dos goles”.

Pese a que reconocen que era un tipo difícil, ellos ya sabían como controlarlo. “A veces no comía con nosotros, su mamá le traía la comida”, recuerda Cancino. “Cuando se ponía especial, le hacíamos la ley del hielo y él solito venía”, añadió.

8. La charlas de 5 minutos de Didí

Previo a la llegada de Marcos Calderón, el extécnico de la selección peruana Didí, llevaba las riendas del equipo. El brasileño confiaba tanto en ellos que a veces los entrenamientos eran pichangas y las charlas técnicas eran de 5 minutos.

“Muchachos, jueguen como ustedes saben, el sábado yo hecho betún y el domingo ustedes lustran”, así nos decía, señaló César Espino.

Aunque, cuando se molestaba sí se hacía sentir. “Un domingo, en Huacho, se asó. Al medio tiempo nos dijo: “Equipo de Didí no juega así” y se fue del vestuario. “En el segundo tiempo hicimos 3 goles en 5 minutos”, agregó.

9. Marcos Calderón vs. Luis Escobar

Cuando llegó Marcos Calderón no se tomó muy bien las libertades que se tomaba Luis Escobar. ‘Colibrí’ recuerda el primer discurso que el ‘Oso’ les dio.

“Ante todo buenos días, acá hay jugadores argolleritos, a mí no me van a sacar, a mí me trajo Agustín Merino, yo sé que él es el papá de todos ustedes”, arrancó Calderón.

Un día, Escobar no quiso viajar a Cusco, Souza Ferreyra tuvo que ir a intentar convencerlo. Entonces, Calderón le soltó una memorable frase: “Las figuras son de álbum, si quieres tómate vacaciones”.

Es entonces que Calderón trae a Alfredo Tomassini de Sporting Cristal, no para reemplazarlo, sino para meterle presión.

Sin embargo, la severidad de Calderón no lo privaba de hacer bromas. Un jugador, a quien no quisieron nombrar, llegó al entrenamiento después de pasar una ‘mala noche’. Cuando el ‘Oso’ lo vio replicó: “ese turrón no es de octubre”.

Finalmente, el grupo recodó una vez que el técnico paraguayo César Cubilla quiso sentar a Escobar. “¿A mí me vas a mandar a la banca?, ¿A mí que te salvo los partidos?, esa fecha hizo un gol de chalaca a Unión Huaral”.

Caico Gonzales Ganoza era el referente en Alianza Lima pero querido por los mas chicos (Foto: GEC)

10. Los timberos

Cuando tenían que realizar largos viajes en bus, el equipo se relajaba jugando a las cartas y apostando. Al que más le gustaba jugar era a ‘Caíco’ pero no le gustaba nada perder.

“Una vez, José ganaba y ganaba, se estaba llevando toda nuestra plata, entonces empezamos a ayudarnos y le empezamos a bajar la caja. Cuando ya le habíamos bajado bastante, Lucho (Escobar) dice: “me voy”. ‘Caíco’ se levantó y dijo: “De acá no sale nadie”, y cuando el tío abría los ojos, había que obedecer”, cuenta ‘Colibrí Rodríguez.

11. Los duelos de baile

La rivalidad se quedaba en la cancha. Los jugadores de Alianza Lima solían juntarse con algunos de Sporting Cristal para protagonizar sendos duelos de baile.

“Apostaban a ver quién hacía el mejor baile, se subían a la mesa de billar. José Casanova hacía ‘salsa break’, bailaba muy bien, pero después se lesionaba”.

12. El atropellado por Wilmar

Eugenio La Rosa contó una anécdota digna de ser parte de un libro de memorias. Resulta que a Wilmar Valencia le faltaban 7 mil soles para comprarse un carro, dinero que La Rosa le prestó.

“Se compró su carro y vino contento el primer día. Le dije a ver vamos a pasear y fuimos. Estaba tan nervioso que atropelló a un tipo”, cuenta La Rosa.

“Lo estábamos llevando al hospital y Wilmar estaba asado porque le estaban manchando de sangre el asiento. En el hospital le reclamaba: “Para qué te cruzas”, relata ante las risas de sus colegas.

Pero la historia no quedó ahí, ya que la víctima del atropello comenzó a ser un asiduo visitante de ‘Matute’, pidiéndole apoyo económico a Valencia. “Cuando llegaba, nosotros le gritábamos: “Wilmar, llegó tu caja chica”. Así estuvo como 6 meses hasta que Wilmar se asó, sacó una escopeta y le dijo: “Esta es la última vez que te doy plata”.

13. Las toallas

“Estábamos en Arequipa, después de jugar con Melgar. Enel hotel esperábamos los colectivos para ir al aeropuerto. Wilmar (Valencia) estaba sentado leyendo un periódico. Entonces, el administrador del hotel lo busca al profe Juan José Tan para decirle: “tenemos un problema”. Tú sabes que los jugadores siempre nos llevamos un jaboncito, algo del cuarto”, contó Dietz.

“El administrador le dice: Profsor, faltan toallas. Él le contesta: usted sabe que los jugadores a veces se llevan un souvenir. “No profe, faltan 35 toallas”, respondió el administrador”.

“Wilmar escuchó y dijo: “un ratito, ya vengo”, salió y estaba partiendo el taxi de Milton Cavero, se metió y las toallas comenzaron a volar de las ventanas del taxi”.

14. La ropa de cuero del ‘Potrillo’

Además de ser desfachatado en el campo de juego, a Luis Escobar le gustaba vestirse bien. “Una vez llegó con su ropa toda de cuero, su saquito, su pantalón. Entonces, se cambia y deja su pantalón y vimos que tenía un huequito. Le dijimos a Milton (Cavero): “Rómpele el pantalón”, y Milton va y le hizo un huecazo. Eso no era cuero, era cuerina”, relató entre risas ‘Colibrí’.

15. Escobar celebraba las asistencias

Los amigos recordaron un gol de Juan Illescas, una jugada que empezó y terminó él con asistencia de Luis Escobar de pivoteo. Lo curioso de la anécdota es que, luego de la anotación, el ‘Potrillo’ salió corriendo a celebrar, se arrodilló con los brazos en alto y recibió el abrazo de sus compañeros.

Illescas, autor del gol, tuvo que frenar su euforia al ver como sus compañeros iban a festejar con Escobar, quien se llevó todo el merito por el pivoteo. Caballero, la figura es la figura.