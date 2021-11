Yordi Vílchez volvió de una lesión que lo tuvo fuera casi la mitad del año para consolidarse como titular en la zaga de Alianza Lima. Su arrojo le dio seguridad a la defensa blanquiazul aunque también provocó algunos sustos como lo sucedido con Christofer González en la segunda final ante Sporting Cristal.

Con el marcador igualado a cero y con el título en la bolsa, Vílchez y ‘Canchita’ protagonizaron la jugada más polémica del encuentro. El volante rimense cayó en el área y todo su equipo reclamó penal. Sin embargo, el árbitro Kevin Ortega no cobró la pena máxima.

Vílchez se pronunció al respecto en diálogo con Exitosa Deportes y aseguró que el mismo ‘Canchita’ le confesó que “la pelota le había quedado larga”. “Lo que yo quise fue es apurar la jugada y agarrarlo afuera del área. Entonces, él se tira”, inicia Yordi.

“Para mí no fue penal, se lo dije a ‘Cancha’. Me acerqué y le dije que si seguía la jugada hubiera podido seguir la jugada y terminar en gol. Él me dijo: “Sí, mano, se me quedó un poquito larga” . Él, al ver que yo me barró y voy cerca, quiso buscar el penal, pero yo no lo toqué. Vi la repetición varias veces y no lo toqué”, añadió.

La polémica jugada en la que no se cobró el supuesto penal a Canchita Gonzales. (Video: GOLPERU)

No obstante, el defensor íntimo admitió que la jugada fue temeraria ya que tranquilamente otro referí podía haber cobrado penal. “Incluso ‘Canchita’ me dijo: “Si quería, la cobraba”. Han cobrado penales con jugadas menos polémicas y no han cobrado penales clarísimos”, puntualizó.

'Canchita' Gonzáles cayó en el área y Sporting Cristal reclamó penal. (Video: Gol Perú)

Vílchez: “Farfán es un líder positivo”

En conversación con Gol Perú, el zaguero destacó la importancia de tener a un jugador de la categoría de Jefferson Farfán en el plantel. “Es impresionante. Pocos tienen la oportunidad de coincidir con jugadores de ese nivel, de esa trayectoria y sobre todo por la humildad que tiene. Puedo bromear con él, se acerca, te conversa, te sientes querido. Si tienes un error, te corrige de buena manera. Desde que llegó se convirtió en un líder muy positivo”, expresó.