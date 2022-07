Real Madrid vs Barcelona será el partidazo del fin de semana. Este sábado se disputará en Las Vegas, Estados Unidos, la primera edición de ‘El Clásico’ español de esta temporada. Xavi y Carlo Ancelotti vienen preparando su estrategia para llevarse la victoria en este encuentro amistoso.

El cuadro de Ancelotti disputará su primer encuentro de la temporada. Los ‘merengues’ viajaron a Estados Unidos con su plantilla regular y sus nuevos fichajes: Tchouameni y Rudiger. Así, el Real Madrid podría presentar su mejor once, si no fuera por la ausencia de Karim Benzema, quien no entró en convocatoria al ser el último jugador en incorporarse a la concentración.

Al frente se encuentra el Barcelona, que llega con sendas victorias de su lado en esta pretemporada y con la motivación de haber dado el golpe en el mercado tras fichar a Robert Lewandowski, quien se situa como la gran figura del equipo. ¿El polaco debutará en el clásico en Las Vegas?

Sin embargo, no será la única novedad que tenga el equipo ‘blaugrana’. Xavi podrá disponer del recuperado Ansu Fati y también de las incorporaciones de Raphina, Kessie o Christensen. No tienen ningún jugador lesionado.

¿Cuándo y dónde se jugará el Real Madrid vs Barcelona?

Ficha Fecha Sábado 23 de julio Horario 10:00 p.m. (hora de Perú); 5 a.m. (hora de España) Sede Allegiant Stadium (Las Vegas) Canales de transmisión DirecTV Sports, Barça TV, TVE

Alineación probable del Real Madrid (1-4-3-3):

Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger/Alaba, Mendy/Alaba; Modric, Casemiro, Kroos; Federico Valverde, Camavinga/Rodrygo y Vinicius.

Alineación probable del FC Barcelona (1-4-3-3):

Ter Stegen, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Busquets, Pedri, Gavi; Ansu Fati, Aubameyang/Dembéle y Lewandowski.

