El judoca peruano, Alonso Wong, salió al frente para responder sobre lo que considera una injusticia. El medallista panamericano en Lima 2019 aseguró que la acusación por la que lo separaron del equipo nacional es falsa y que en los hechos que propiciaron su separación, él fue el agredido.

Como se pudo conocer en horas de la tarde del viernes 25 de marzo, José Anderson Ramírez Pérez, quien se presenta como trabajador de la Federación Peruana de Judo, denunció al atleta en la Comisaría de San Luis luego de supuestamente haber sido agredido el 14 de marzo de 2022 en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Judo de la Villa Deportiva Nacional a las 5:00. p.m. aproximadamente. El trabajador denunció haber recibido agresiones físicas y verbales.

Esto llevó a que la Federación Peruana de Judo separe a Alonso Wong de las actividades del equipo nacional, entrenamientos y competiciones; y al mismo tiempo, que se comunique lo sucedido al Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte.

La defensa de Wong

Trome se contactó con el deportista nacional, quien brindó sus descargos, afirmando que los sucesos no se dieron como el supuesto agredido relata. Además, presentó pruebas y testigos que corroborarían la versión de que fue el deportista el que fue agredido por Ramírez Pérez.

Wong relata que el denunciante apareció en uno de los entrenamientos en Videna para tomarles fotografías, no como parte de una sesión de fotos para la Federación ni nada parecido, sino de una manera clandestina y sin autorización.

Una de las fotos que le tomaron a Alonso Wong sin su consentimiento.

“Esta persona se acerca a tomarnos fotos, si nuestra autorización, acosándonos, mientras descansábamos, algo normal para un atleta de alto rendimiento. Yo me acerqué para reclamarle, el señor se me puso malcriado y se armó una riña verbal. Él fue quien me levantó la mano, yo lo que hice fue defenderme, separarlo con la mano”, le cuenta Wong a Trome.

“Han estado buscando la sin razón, porque esto de las fotos ya venía de tiempo antes, solo que no sabía quien era. Tengo testigos y han firmado declaraciones juradas reafirmando mi versión. Lo que me han hecho es una difamación”, agregó.

Testigos del hecho confirman la versión de Wong. Foto: Captura.

Testigos del hecho confirman la versión de Wong. Foto: Captura.

Tras la denuncia ambos pasaron por el médico legista y resulta que el supuesto agraviado no presenta ningún tipo de daño, mientras que Wong sí.

“Cuando fuimos al médico legista resulta que yo fui el agraviado porque él me tiró un puñete en la cabeza, detrás de la oreja, queda claro que yo en ningún momento lo toqué, porque incluso un compañero mío nos separó luego del conato verbal”, explicó.

Informe del médico legista confirma que el agredido fue Alonso Wong. Foto: Captura.

Informe del médico legista confirma que el agredido fue Alonso Wong. Foto: Captura.

Finalmente, Wong se mostró decepcionado ya que al ser separado del equipo nacional no podrá participar en el próximo torneo Panamericano, una competencia fundamental para su preparación de cara al ciclo olímpico entrante.

“La clasificación olímpica empieza en junio y yo quiero llegar bien, no me dejan entrenar en Videna. La próxima semana me voy a reunir con el IPD. Me acusan en la comisaría cuando yo no hice nada, ni lo toqué”, sentenció.

TE VA INTERESAR