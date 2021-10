América TVGO EN VIVO, Perú vs Chile ON LINE | EN DIRECTO. Los dirigidos por Ricardo Gareca no tienen margen al error cuando reciban este jueves a la ‘Roja’ por la fecha 11 de las Eliminatorias Qatar 2022. El duelo está pactado para las 8 p.m., en el Estadio Nacional y lo puedes seguir por la señal de América TV y si estás fuera de casa, sigue el ‘Minuto a minuto’ de Trome.pe.

Últimos resultados del Perú vs Chile

El primer duelo de Eliminatorias se disputó el 29 de abril de 1973 en el marco del Grupo 3 de las Eliminatorias Alemania 1974. Aquella oportunidad, Perú doblegó a Chile en el estadio Nacional de Lima con doblete de Hugo Sotil.

La selección peruana no vence a Chile por Eliminatorias desde el 22 de marzo de 2013. En aquella oportunidad fue , Jefferson Farfán quien convirtió el único gol de la noche.

Eliminatorias 2010: Chile 2-0 Perú

Eliminatorias 2010: Perú 1-3 Chile

Eliminatorias 2014: Chile 4-2 Perú

Eliminatorias 2014: Perú 1-0 Chile

Eliminatorias 2018: Perú 3-4 Chile

Eliminatorias 2018: Chile 2-1 Perú

Eliminatorias 2022: Chile 2-0 Perú

¿A qué hora juegan Perú vs Chile EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022?

México: 8.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

Uruguay: 10.00 p.m.

Brasil: 10.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

El Perú vs. Chile será uno de los partidos más atractivos en esta fecha triple de Eliminatorias. Un triunfo para la selección peruana le daría muchas posibilidades de seguir con su camino al mundial, por lo que en el siguiente video repasaremos aquellas victorias sobre la ‘Roja’ en un proceso clasificatorio.

¿Cómo ver América TV EN VIVO el partido Perú vs Chile?

La transmisión oficial del partido entre Perú y Chile por las Eliminatorias Qatar 2022 estará a cargo de América TV en territorio peruano. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. También puedes seguir el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles y em Trome.pe.

Señal Satelital:

DirecTV: Canal 194 y 1194

Movistar TV: Canal 104 y 804

Claro TV: Canal 4 y 1004

Señal cable:

Movistar TV: Canal 4 y 704

Claro TV: Canal 4 y 504

Cablemas: Canal 4 y 110

Cable Perú: Canal 4

Vision Perú: Canal 4

Cable Unión: Canal 7

Best Cable: Canal 4

StarGlobal: Canal 13

¿Cómo descargar América tvGO EN VIVO para ver el Perú vs Chile?

Para ingresar al canal oficial y ver la señal de América TV solo para Perú debes sintonizar su transmisión EN VIVO a través de su página web. Para ello debes ingresar DANDO CLICK AQUÍ. También puedes descargar la app de América TV Go y ver por ahí el duelo de Eliminatorias.

Si deseas descargar AméricaTV GO para iPhone o dispositivos de Apple, ingresa dando CLICK AQUÍ .

para iPhone o dispositivos de Apple, ingresa dando . Si deseas descargar la app de AméricaTV GO vía Google Play, tienes que dar CLICK AQUÍ.

Perú vs Chile: alineaciones probables

PERÚ: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Edison Flores, Christian Cueva; Paolo Guerrero. DT: GARECA

CHILE: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Sebastián Vegas; Erick Pulgar, Tomás Alarcón, Charles Aránguiz; Alexis Sánchez, Felipe Mora y Ben Brereton. DT: LASARTE

Apuestas del Perú vs Chile

Con una apuesta simple de S/ 10 a que gana Perú, podrías llevarte hasta S/ 27 con Betsafe, poco más del doble de lo gastado.

A continuación se presenta la lista de las cuotas ofrecidas por las casas de apuestas para el partido de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022:





