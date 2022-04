El Club América ha tenido una importante recuperación en el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX y ahora se acerca directamente a la zona de acceso a cuartos de final, con el triunfo parcial sobre Tijuana. Facundo Ferreyra anotó en su propio arco y Alejandro Zendejas infló las redes después, para el 2-0 parcial.

Tan solo a los siete minutos llegó la primera celebración de las ‘Águilas’ en el Estadio Caliente. Los dirigidos por Fernando Ortiz tenían un tiro libre peligroso por la banda derecha y el colombiano Róger Martínez se adueñó del esférico, con la clara intención de disparar directamente hacia la portería.

El delantero cumplió su misión a cabalidad, pero no parecía generar mayor peligro para el arquero Gil Alcalá. No obstante, el guardameta no contó que el desvío de Facundo Ferreyra, quien se lanzó desesperadamente en el área chica y consumó su autogol, para lamento de todos los hinchas en la tribuna.

Sin embargo, no sería el único momento amargo de los ‘Xolos’ en el cotejo, dado que solo unos instantes después hubo un terrible error defensivo (10′). América intentó un largo envío, que fue fácil de controlar por Víctor Guzmán, quien de inmediato se acomodó para salir al ras del césped con sus compañeros.

Tras una en una fracción de segundos, el central se distrajo, perdió de vista al portero Gil Alcalá y dio un pase equivocado, el cual benefició a Alejandro Zendejas. El volante de las ‘Águilas’ se hizo con el esférico e infló las redes a placer para el 2-0 parcial. De consumarse el resultado, el equipo subirá hasta la séptima posición, con 19 puntos, quedando a tres de Monterrey, que ocupa el cuarto lugar.