El exfutbolista Andrés ‘Cóndor’ Mendoza cree que André Carrillo, quien ya lleva tres goles en las Eliminatorias Qatar 2022, es su heredero en la selección peruana.

“Sí. Tiene la rapidez con la que yo jugaba. Aprendió bastante de los que vinieron antes de él. Me alegra que hoy pueda ser el héroe del equipo. Lo vi bien y hacer goles siempre es bueno en lo personal y colectivo”, comentó el exSporting Cristal en entrevista con Caretas.

Andrés Mendoza aseguró que vio “ordenado” a la ‘Blanquirroja’ frente a Brasil porque cuando se enfrentaron a Paraguay fue diferente.

“El primer tiempo con Paraguay se sentía la falta de ritmo, pero después salieron con espacios y por eso vino el gol. Es más, yo dije que el gol lo haría Carrillo y nadie me hizo caso”, agregó.

Andrés Mendoza contó que le gustaría volver a vestirse de corto porque no tiene ninguna lesión y se mantiene activo.

Finalmente, el ‘Cóndor’ contestó que ya está superado el gol que se falló ante Ecuador en las Eliminatorias Alemania 2006

“Al inicio sí. La veía y ni me creía lo que pasó. Pero son cosas de fútbol. Lo que nunca me imaginé es que ese momento me serviría después para hacer un comercial. Hasta ahora me pide la gente que los llame para pedirles disculpas”, concluyó.