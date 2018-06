André Carrillo y la anotación que pudo ser antes de su golazo en el Perú vs Arabia Saudita [VIDEO]

En el Perú vs Arabia Saudita, André Carrillo tuvo una gran ocasión que pasó cerca del arco rival, en el partido amistoso rumbo a Rusia 2018.



En el minuto 13, André Carrillo recibió el balón de Cueva, sin embargo, el balón que pateó el jugador del Watford pasó cerca del arco rival.



Esta fue la primera ocasión de la selección peruana para ponerse adelante en el marcador ante Arabia Saudita en el partido amistoso rumbo a Rusia 2018.



Minutos después, André Carrillo se sacaría la 'sal' y anotaría un golazo en el Perú vs Arabia Saudita en el partido amistoso rumbo a Rusia 2018.



Puedes ver el partido amistoso entre Perú vs Arabia Saudita rumbo a Rusia 2018, AQUÍ.





André Carrillo y clara ocasión de gol. (Video: CMD)

