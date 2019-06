André Carrillo: ¿Por qué no juega con la selección peruana en la Copa América 2019? 

¿Por qué no juega André Carrillo? Eso se preguntan los hinchas en el estadio, en las afueras de la concentración, por las calles y todos allá en Perú.



Trascendió que André Carrillo habría mostrado falta de ritmo competitivo en los entrenamientos, poca disponibilidad y tendría elevado nivel de grasa corporal, por lo que no es tomado en cuenta.



Pero se supo que al comando técnico no le agradó nada que André Carrillo publicara en sus redes sociales un video donde le juega una broma a su compañero Patricio Álvarez: “Te han traído a conocer el estadio, nada más”.



Anoche, al retornar al hotel de concentración, tras disfrutar de su día libre, el atacante del Al-Hilal de Arabia Saudita habló al paso con la prensa, al tiempo que atendía a los hinchas. “Estoy entrenando bien, espero en algún momento jugar, estoy apto para apoyar a los compañeros; si me toca bien, sino también seguir apoyando”, sostuvo sobre su poca participación.



André Carrillo solo ha jugado el último minuto ante Venezuela en el debut de la Copa América 2019. La respuesta oficial la tiene Ricardo Gareca.