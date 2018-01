André Carrillo: Así fue la tremenda jugada del peruano ante el Manchester City [VIDEO y FOTOS]

¡Con las pilas puestas! El peruano André Carrillo sigue mostrando una gran nivel en las cancha de Inglaterra. Carrilo se hizo una jugada de antología y dejó tirando cintura a Kyle Walker del Manchester City.



André Carrillo sigue mostrando su gran nivel al no mostrar inconvenientes al pasar a la defensa del Manchester City. Pero fue el equipo celeste el que se llevó la victoria 3-1 antes el cuadro de André Carrillo.



El peruano recibió el balón y no dudó en encarar en el área, Kyle Walker se acerca para quitarle el balón a André Carrillo pero le resultó imposible. Como se recuerda, Walker le costó al Manchester City la suma de 57 millones de euros.



André Carrillo es una de las piezas claves del Watford FC y no es para menos. El peruano debe de consolidar sus actuaciones con sus club con victorias buenas y contundentes para poder seguir creciendo en el mercado internacional.



André Carrillo