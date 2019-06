André Carrillo mandó alentador mensaje para la selección peruana y Christian Ramos lo 'troleó por su rendimiento

Si bien ahora no están juntos, el compañerismo sigue intacto. André Carrillo señaló que Perú no tuvo un buen partido y su amigo Christian Ramos lo 'troleó' en Instagram, generando diversas reacciones en la red.



"No fue nuestro mejor partido, pero trabajaremos duro para empezar la Copa (América) de una buena manera", escribió André Carrillo, sin imaginar el comentario de Christian Ramos.



"¿No fue nuestro mejor partido? No pluralices sambo", señaló el defensa de Melgar. "Respétame carajo", respondió la 'Culebra' con 'emojis' riéndose.

André Carrillo en Instagram André Carrillo en Instagram

Lo cierto es que André Carrillo no tuvo un buen partido ante Colombia, donde Perú cayó 3-0 en el Estadio Monumental con miras a la Copa América 2019.