André Carrillo negó fichaje en Arabia Saudita y se integrará sorpresivamente a este equipo [VIDEO y FOTOS]

André Carrillo , delantero de la selección peruana que tuvo una gran actuación en el mundial de Rusia 2018 , aprovechó sus última horas de vacaciones para aclarar detalles sobre su futuro que lo a cercaban a Everton y en la ultima semana lo ponía ne la mira del fútbol de Arabia Saudita.



André Carrillo , quien se encuentra en Europa, después de su participación en Rusia 2018 , hace sus maletas para empezar una nueva pretemporada. El ariete de la selección peruana desmintió que siga su carrera en Arabia y confirmó que tampoco lo hará en el Watford de la Premier League, donde al parecer concluyó su préstamo.



Con los pasajes en la mano André Carrillo ya tiene claro su futuro en el corto plazo. "De momento, tengo contrato con el Benfica y en dos días tengo que unirme a la pretemporada. Estoy enfocado en eso y no en pensar en ofertas. Yo pertenezco al Benfica y voy a trabajar para ganarme un puesto en este club", dijo el delantero de la selección peruana valorizado en 20 millones de dólares por el cuadro portugués.



El autos del primer gol de la selección peruana en Rusia 2018 sabe que es momento Arabia Saudita no es su mejor opción de futuro deportivo. "Siempre se escuchan cosas y uno no puede controlar todo lo que se publica en los medios. Es mejor mantenerse en silencio, mientras no tenga nada firmado con ningún equipo. Tengo contrato con el Benfica y quiero llegar bien a la pretemporada", señaló André Carrillo .



André Carrillo se sumó a las voces que piden la continuidad de Ricardo Gareca y su comando técnico en la selección peruana . "Nos hizo crecer. Fueron claros con nosotros, a mí me dieron mucha confianza. Estoy agradecido con ellos por eso. Analizaron mucho mi juego, el juego del rival. Te facilitaban el trabajo. Siempre se preocuparon en el mínimo detalle y nos daban confianza. Ojalá continúen", finalizó.