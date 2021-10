André Carrillo no deja de dar sorpresas a sus seguidores. El goleador de la selección peruana en las Eliminatorias Qatar 2022 regresó a Arabia Saudita sin antes anunciar el lanzamiento de su nueva línea de ropa interior y hacer una revelación sobre el nuevo número de su familia tras la llegada de su tercer hijo.

La ‘Culebra’ aseguró que está recuperándose favorable mente de una fisura en el coxis y aprovechó el momento antes de regresar con su equipo (Al-Hilal) para grabar los comerciales de la nueva marca de ropa interior inspirada en su imagen y con la que competirá en el mercado con Paolo Guerrero. “No es mi fuerte, pero me adapto poco a poco, es parte de la carrera y estoy contento con la campaña que estamos lanzado”, dijo para ‘Domingo Al Día’.

También hizo algunas revelaciones sobre su faceta como padre y sobre la llegada de su tercer hijo, Enzo. “Disfruto de ellos, están en una edad inquietos y atrevidos, trato de ser una migo, más que un padre y ya te dirán ellos que tal padre fui. Ellos ahora están en están en Arabia y con el tercero mucho no puedo hacer, porque solo quiere leche y ya sabes cómo es eso”, contó.

André Carrillo y su faceta como padre (Video: América TV)

“No me levanto de madrugada, pero ayudo en el día”

“Por ahora solo quiere con la mamá, ya cuando crezca pasaremos más tiempo juntos. Yo no tengo problemas de cambiar pañales, cambiar cama vomitadas. Obviamente que por mi profesión no me puedo levantar mucho por las madrugadas, pero durante el día hago lo máximo que puedo”, reconoció el delantero.

Con tres niños el goleador tiene claro que ha clausurado la fábrica de bebes. “Yo creo que ya es mi último hijo, creo no, está claro que es mi último hijo. Cerrado”, señaló.

André Carrillo promociona marca de ropa interior (Video: América TV)