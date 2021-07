Este lunes, la selección peruana enfrenta a Brasil por la semifinal de la Copa América. El partido está programado para las 18:00 p.m. (hora peruana) y se jugará en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro. La bicolor tendrá una baja considerable para este duelo, ya que uno de sus mejores jugadores no estará por haber sido expulsado ante Paraguay. ¿De quién hablamos? Se trata de André Carrillo, quien es uno de los mejores del torneo junto a Gianluca Lapadula, no solo por su habilidad en el uno contra uno sino por su calidad de juego.

Y es que, el nivel que consiguió André Carrillo jugando en Arabia Saudí, una liga muchas veces criticada por falta de conocimiento, ha hecho que ‘La Culebra’ esté en un gran nivel cada vez que se pone la bicolor. No solo es clave por su velocidad y quiebre en el uno contra uno, sino que sin balón jala marca y no es egoísta, ya que ante Paraguay dio pase gol a Gianluca Lapadula y Yoshimar Yotún.

TROME llamó a Ricardo Sá Pinto, extécnico en Sporting de Lisboa de André Carrillo, quien en su primera experiencia en el fútbol europeo, el extremo peruano llegó a semifinales enfrentándose al Athletic Club (España), equipo que al final ganaría la llave accediendo a la final de dicho torneo.

¿Qué recuerda de André Carrillo y cuáles eran las expectativas con él en Sporting de Lisboa?

Sí, André Carrillo estuvo conmigo en Sporting de Lisboa. Él era muy joven y tenía mucho talento, mucha calidad, era un jugador desequilibrante, con mucha potencia, rápido y técnico. Conmigo hizo cosas muy buena. Hemos hecho una Europa League muy buena llegando hasta semifinales, perdimos en el minuto 90 el acceso a la final en Bilbao. Habíamos ganado en casa y la verdad que conmigo estuvo en un gran nivel y tuve pena de no continuar un par de años con él porque es de los jugadores que me encantaría ayudar a evolucionar. Pero el tiempo que pasamos juntos quería ayudarlo, quería darle confianza, motivación y quería ayudarlo a mejorar su juego ofensivo y defensivo, sobre todo el defensivo porque ofensivamente tenía mucha creatividad y le costaba entender el juego defensivo y tácticamente evolucionar. Ahí aprendió muchas cosas, mientras lo dirigí fue un placer haberlo tenido como jugador. André como persona es muy bueno, muy tranquilo y por eso le decía que tenía que ser más regular en su juego, pero es difícil para un jugador talentoso y con desequilibrio no puede ser regular siempre todos los juegos. André es un jugador que en cualquier momento te puede hacer daño en cualquier partido y nos ayudó mucho.

¿Considera que la formación que tuvo André Carrillo en Portugal le ayudó para que sea el futbolista que es hoy?

Si, pues lo veo. Estoy muy feliz con su evolución, es lo que te decía. Solo quedaba que él ponga más de su parte queriendo ser más regular, queriendo ser mejor todos los días en los entrenamientos, partidos y ser más exigente con él mismo y veo que lo ha sido. Tiene la mentalidad de los campeones, pues ha perfeccionado, y por eso está en el nivel que se encuentra porque ha querido ser el mejor y trabajó todos los días para crece. Eso dependía de él, ya que nosotros como entrenadores hacemos nuestro papel de ayudar y le decimos cual es el camino. Luego, él jugador debe poner todo de su parte y André lo está poniendo y estoy muy contento y orgulloso por él. Espero que siga así por mucho tiempo.

¿Cómo describe la personalidad de André Carrillo?

He tenido muchas conversaciones con él porque lo vi a un chico con mucho talento, pero venía de una realidad todavía diferente. Nosotros en Portugal tenemos una intensidad de juego, una exigencia, una velocidad de juego, una organización táctica defensiva difícil para pasar. Somos muy organizados y trabajamos mucho en ese aspecto. Para él era difícil eliminar rivales a la primera ocasión o muchas veces porque ya lo conocían. Entonces, los equipos se cerraban bien los defensores y al principio era muy difícil para él. Pero cuando salía de su marca individual, pues ahí era difícil pararlo, no solo en el uno contra uno, en velocidad con el balón cerca del pie como también en el juego contra la espalda, era muy difícil pararlo. Le quedaba muchas veces la decisión en el último pase y la definición para dar la asistencia de gol o hacer los goles, le quedaba ser más regular y más efectivo en sus decisiones, pero eso se mejora con el tiempo jugando ganas experiencia y confianza. Eso ahora lo está haciendo. Como chico era muy tranquilo, muy concentrado y no quería generar ningún tipo de problemas. Es lo que te decía antes, André Carrillo es un buen chico y yo le decía que tenía que ser más despierto y con el tiempo aprendió cosas muy importantes y experiencias, con lo cual lo convirtieron en un gran jugador.

¿Tiene algún contacto con André Carrillo?

No, con mucha pena mía, la verdad ¿no? No solemos hablar, ya que no hemos coincidido, yo como entrenador y él como jugador jugando en contra. Eso ha sido una pena, pero voy acompañando más su trabajo en la selección y me está encantando. Yo estuve en Turquía hasta hace cuatro semanas atrás, y estaba con lo mío. Nosotros los entrenadores estamos muy concentrados con nuestro trabajo estudiando a los rivales y no tenemos tiempo para ver otras liga o seguir a jugadores que queremos mucho como André que lo quiero bastante, pero si a veces veo su desempeño con la selección y le deseo lo mejor, que lo viene haciendo bien y que siga así.

Mucha gente criticaba la decisión de André Carrillo de irse a jugar Arabia Saudí, sin embargo, la continuidad le ha dado confianza y hoy es clave en Perú, ¿usted qué opina?

Yo pienso que el jugador es regular o evoluciona si quiere, juegue donde juegue, puede estar en China, Arabia Saudí o en otra liga menos competitiva, pero si lo das todo, estás concentrado y acreditas que puedes ir a más. Si tienes objetivos claros de crecer y ser mejor haciéndolo siempre bien, lo vas a hacer. Eso viene de dentro de cada uno. Por eso, te decía que André metió en su cabeza que quería ser más y ser aún mejor y por eso está el nivel que está. Para mí, está claro que jugar en una liga como Inglaterra o Española puede evolucionar más, pero lo importante para todos los jugadores es tener regularidad y él lo está haciendo. André está en una etapa de su carrera de mucha confianza y madurez, ya que eso lo ayuda a ser mejor.

