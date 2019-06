André Carrillo rompió su silencio y dijo esto sobre polémico audio de WhatsApp que circula en redes sociales

Uno de los temas más comentados de los últimos días fue la no titularidad de André Carrillo. Prensa e hinchas se preguntan qué pasó con el volante. Incluso empezó a circular un audio de WhatsApp en el que hablan de una supuesta indisciplina del jugador antes de viajar a Brasil.



André Carrillo, cansado de la situación, rompió su silenció y publicó un mensaje en sus redes sociales para desmentir el polémico rumor sobre su comportamiento.



"En los últimos días personas mal intencionadas han circulado información falsa que afecta mi reputación y busca afectar a nuestra selección



Al respecto, debo decir que soy parte de un equipo y que mis compañeros y yo estamos listos para competir y defender los colores de nuestra selección bajo las órdenes del Comando Técnico liderado por el profesor Gareca.



De mi parte, doy todos los días mi máximo esfuerzo para estar preparado y aportar a mi equipo cuando se me necesite. No hay mayor orgullo ni mejor sentimiento que defender los colores de mi selección.



Agradezco públicamente el apoyo de mis compañeros en esta situación. Uno por uno me han hecho sentir su apoyo en este momento. También a mi familia, amigos e hinchas que me han hecho llegar sus muestras de apoyo y cariño de distintas maneras. Somos un grupo fuerte y nadie va a romper la unidad que existe entre nosotros".

