Los futbolistas de la selección peruana de fútbol sí que llevan una gran amistad fuera y dentro de las canchas, pues ellos comparten muchos momentos de camaradería y complicidad donde no falta la popular ‘chacota’. Sus bromas también las llevan al lado virtual y es que entre los convocados siempre se comentan a través de las redes sociales.

El más asiduo de todos es, sin duda, la ‘Culebra’ André Carrillo. Él es el que más gusta de hacer bromas a sus compañeros y no duda en comentar con la chispa que lo caracteriza, cada vez que sus amigos de la selección suben algo a sus redes.

En esta ocasión, Christian Cueva colocó una fotografía en la que posa junto a su esposa Pamela López en un acuario en Dubai. En la instantánea, el popular Aladino está vestido con un polo amarillo, hecho que fue motivo de burla por parte de la ‘culebra’.

“Como te gusta el amarillo”, escribió André Carrillo, recordándole así uno de los looks de Cueva que fue muy comentado en redes sociales.

Como se sabe, hace unos años, Christian Cueva fue llamado a la selección peruana y cuando llegó al Perú lo hizo con un look que no lo hizo pasar desapercibido. El trujillano vestía un buzo amarillo de la marca Balenciaga. Además, tenía el cabello parado y pintado de rubio.

La prenda llamó tanto la atención que se crearon los siempre divertidos memes donde Christian Cueva era comparado con un heladero, entre otros personajes.

Sin duda, el trujillano tiene bastante correa pues no le importa lo que opinen de él siempre y cuando sea con buena onda pues hace unos días respondió sutilmente a la modelo Tilsa lozano, quien criticó el terno rosa que utilizó en una boda, pues para ella la cara de Cueva no ayudaba como el look.