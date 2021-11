El mediocampista de la selección peruana, André Carrrillo fue una de las figuras más destacadas de esta fecha doble que disputó el equipo de Ricardo Gareca frente a Bolivia y Venezuela.

Tras culminado el partido frente a los llaneros, Carrillo cogió su celular y empezó a transmitir en vivo desde los camerinos del estadio de Caracas.

André Carrillo no desaprovechó la oportunidad de enviarle un mensaje a los hinchas peruanos que fueron insistentes con la victoria peruana. La ‘culebra’ dijo que ya les dieron los 6 puntos y que ahora “no lo jodan más”.

“No me jodan más y yo he salido todos los días, querían 6 puntos, ahí están sus 6 puntos, no jodan”, dijo durante su transmisión en vivo.

Como se sabe, André Carrillo fue captado durante una celebración previa a la concentración para esta fecha doble por lo que la ola de críticas en su contra no se hizo esperar en ese momento.

