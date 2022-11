Saúl ‘Canelo’ Álvarez se encuentra en el centro de la polémica tras amenazar a Lionel Messi en redes sociales, ello luego de ver la camiseta de la selección mexicana en el suelo del vestuario de Argentina tras su partido en Mundial Qatar 2022. Tras ello, hubo opiniones divididas por la reacción del boxeador y desde el ‘Tri’ se pronunciaron al respecto.

Andrés Guardado, uno de los líderes de la selección mexicana, habló para TyC Sports sobre la controvertida postura de ‘Canelo’ Álvarez, a quien criticó y señaló que no sabe lo que ocurre en un vestuario.

“Sé la persona que es Leo. Quizás, Canelo no entiende lo que pasa en un vestuario. A mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo. Lo que se ha generado es para vender algo o generar polémicas”, manifestó al respecto.

Andrés Guardado salió en defensa de Lionel Messi tras amenaza de Canelo Álvarez.

Tras ello, Guardado reveló que la camiseta de la selección mexicana que aparecía en el suelo le pertenecía a él y se la había intercambiado a Messi tras el partido. Así, indicó que él también tiró la indumentaria de Argentina que tenía ya que era para que lo lavasen.

“Cuando tú dejas lo sudado en el suelo, va para lavar. Lo que no dejas en el suelo, te lo llevas a tu casa. Esa camiseta era la mía, yo se la cambié a Leo. Yo también llegué y la tiré para que la lavaran. No le dimos mayor importancia”, acotó.

Amenaza de ‘Canelo’ Álvarez a Messi

Cabe recordar que el campeón de boxeo había publicado en su cuenta de Twitter una amenaza a Lionel Messi tras apreciar el video viral en el que la camiseta de la ‘Tri’ está en el suelo, ello mientras la ‘Pulga’ se cambia su indumentaria.

“Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!” y “Así como respeto, Argentina tiene que respetar México!! No hablo del país (Argentina) Hablo de Messi por su mamada que hizo”, sentenció.