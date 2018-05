Andrés Iniesta se despidió de Barcelona entre lágrimas: "Han sido 22 años maravillosos" [VIDEO]

Andrés Iniesta se despidió de Barcelona en emotiva escena donde se pudo dirigir al hincha culé tras el empate 1-1 ante Real Sociedad por la última fecha de la Liga Santander. ¡Hasta siempre Cerebro!



"Es un día difícil, pero han sido 22 años maravillosos. Ha sido un orgullo y un placer defender y representar este escudo, que para mí el mejor del mundo", dijo entre lágrimas Andrés Iniesta en el Estadio Camp Nou.



"Gracias a todos mis compañeros, a todos y a cada uno, voy a echar muchísimo de menos", añadió mirando a sus compañeros de Barcelona.

"Gracias a vosotros, a mi afición, por todo el cariño, por todo el respeto que me hicieron sentir desde el primer día que llegué aquí como un niño. Me voy con 34 años como un hombre. Gracias por todo este mes que me pidieron quedarme. Los llevaré en mi corazón para siempre", cerró Andrés Iniesta .