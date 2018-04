Andrés Iniesta sobre su futuro en Barcelona: "Ya sé lo que voy a hacer" [VIDEO]

Andrés Iniesta ya decidió su futuro con el Barcelona, así lo confirmó tras el triunfo de Barcelona 2-1 sobre Valencia por la Liga Santander. ¿Se queda o se va del cuadro culé? Mira el video.



"Sí, sé lo que voy a hacer. A partir de eso, el cariño y el respeto de la gente lo tengo ahora, lo he tenido y lo tendré siempre. Estoy agradecido a la gente, me lleva viendo más de 20 años y esto es mi casa", contó Andrés Iniesta.



Pese a ello, el mediocampista no afirmó ni negó su salida. "Cada uno entenderá las palabras de una forma u otra. Cuando lo tenga que decir, el club lo sabrá, el mister lo sabrá y luego todo el mundo", añadió.

Video: Declaraciones de Andrés Iniesta

Sobre el partido de este domingo con Valencia, Andrés Iniesta resaltó. "Recortamos una jornada y estamos más cerca del objetivo de la Liga".