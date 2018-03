El peleador ecuatoriano de MMA Andrés Luna Martinetti se ha convertido en uno de los favoritos del público de la liga peruana Fusion Fighting Championship (FFC). Con su espectacular estilo en la jaula de acero, fue ganando adeptos y hace unas semanas se coronó campeón de la división mosca.



“Es un objetivo que me tenía trazado. Quería ganar un cinturón del FFC y felizmente lo pude conseguir ante un guerrero como Luis de la Puente”, relató el peleador oriundo de Guayaquil.



Andrés contó que para enfrentar al peleador peruano realizó una gran preparación tanto en su país, como en el gimnasio del FFC, al lado de peleadores de nivel como el nacional Jackson Mora y el chileno Patricio Navarrete.



“La verdad que me preparé como si fuese a pelear en el UFC. No quería dejar pasar esta oportunidad”, manifestó.



Tras, esta importante victoria Luna Martinetti espera nuevos desafíos. Ya sea para defender su cinturón ante cualquier rival que el pongan al frente.



“Por ahí que el peruano Zury Valenzuela, sería un buen rival. Yo estoy dispuesto a asumir cualquier desafío”, manifestó.



Al ser consultado por la caída de su hermano Adrián ante el fajador trujillano Luigui Quesada, manifestó que su gemelo ganaría en una revancha, descartando una pelea ante este rival.



Luna Martinetti tampoco es ajeno a la primera llegada de UFC a un país de Sudamérica que no sea Brasil. Por eso mostro su entusiasmo ante la posibilidad de ser parte de este esperado evento.