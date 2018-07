Andrés Mendoza defiende a Christian Cueva: "Pudo afectarle el tiempo detenido para la revisión del VAR"

Andrés Mendoza , ex futbolista de la selección peruana quien fue criticado por años por fallar un gol ante Ecuador (2005), defendió a Christian Cueva. Para el popular 'Cóndor', el tiempo que se esperó para el penal pudo afectar la puntería del mediocampista en el Mundial Rusia 2018.



"Todos piensan que es fácil, pero hay que estar ahí. Él agarró la pelota con la intención de convertir. Siempre ha pateado penales. ¿Fallar? Son cosas que pasan en el fútbol. Pudo afectarle el tiempo detenido para la revisión del VAR. Por ahí te enfrías. Hay que apoyar a 'Cuevita'. Es un chico que tiene mucho más para dar. No debemos olvidar las alegrías que le dio al país en la clasificación", señaló Andrés Mendoza en entrevista para el diario "Depor".



Sobre si el penal de Christian Cueva le recuerda lo vivido en 2005 con la selección peruana, dijo. "Yo no, pero a la gente sí. Me decían, mira 'Cuevita' está llamando (para pedir perdón). Lo mío pasó hace muchos años. Estamos en el 2018. Estoy en otras cosas. Me siento tranquilo".

Asimismo, Andrés Mendoza se refirió al lamentable suceso entre un hincha y Christian Cueva en un avión. Para mí ese tipo es un ignorante. No sé cómo fue la reacción de Cueva. Si fuera otra persona, habría pasado más cosas en el avión. No hay que hacerles caso a esa clase de personas. Todos cometemos errores. Nadie es perfecto".