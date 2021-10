Mi gente, mi sangre, ¿Ya vieron mi entrevista a Andrés Mendoza? Si es así, les quiero hacer una pregunta más: ¿cuántas veces una mujer nos ha motivado a ser mejores? La respuesta se las dejo a la conciencia de cada uno.

Lo cierto es que mientras me daba un descansito en mi restaurante Cuto16, entré a Internet y me encontré con un artículo de un grupo de investigadores que ha comprobado científicamente lo que todo el mundo sabe: los hombres pierden la cabeza por las mujeres.

Un estudio de la Universidad de Leuven (Bélgica) revela que los numerosos encantos de una chica dificultan la capacidad de los varones para tomar decisiones, ya que los niveles de testosterona se disparan ante los atractivos femeninos. Cierto o no, esto encaja en el caso que hoy les presento.

ANDRÉS MENDOZA Y EL PREMIO POR GANARLE AL AC MILAN

Es que, de inmediato, mi mente recordó lo que me confesó Andrés Mendoza hace unos días en mi programa ‘La Fe de Cuto’. El ‘Cóndor’ dijo ante todos los seguidores que cuando jugaba en Brujas una mujer muy famosa y de alto porte le dijo: “Si haces un gol, ganas tú y recibirás tu premio”. ¡Qué tal motivación! Como para correr 200 minutos. ¿O no?

Después de leer el estudio científico, ahora entiendo por qué el chinchano se volvió loquito, ansioso, desesperadito por anotar, ganar y cobrar su regalito. “Los hombres con elevados niveles de testosterona son muy vulnerables a las insinuaciones sexuales”, comenta parte del informe de uno de los responsables del estudio. ¡Imagínense a Andrecito! Joven, futbolista, atlético, veloz y con toda la flor de la vida!

El 22 de octubre de 2003, Andrés Augusto Mendoza Acevedo tenía 25 años y tuvo uno de los mejores días de su carrera futbolística. Defendiendo al club belga, enfrentó al AC Milan en el mítico San Siro por la fase de grupos de la Champions League. El ‘Condor’ le anotó un golazo a Dida en su cancha y le ganaron al legendario equipo de Carlo Ancelotti.

Fue 1-0 al cuadrazo que tenía a ‘estrellas’ como Dida, Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Cafú, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Kaká, Filippo Inzaghi y Andriy Shevchenko, entre otros.

LA CIA (CUTO INTELLIGENCE AGENCY) SE PUSO A TRABAJAR

Después de que el ‘Cóndor’ hizo esa confesión, recibí cientos de llamadas y mensajes por WhatsApp para saber quién fue la mujer que lo motivó a alcanzar tremenda hazaña. “Fácil que te lo contó fuera de cámaras”, me dicen los más ‘podridos’.

Creen que Andrés se sinceró conmigo, pero la firme es que no me dijo quién era. Pero como en Trome hay buenos sabuesos del periodismo, algo que ya me están contagiando, me picaron el bichito y decidí activar mi servicio de inteligencia. Mi CIA personal (Cuto Intelligence Agency) se puso averiguar, indagar, contactar fuentes, husmear, revisar archivos en Italia y hasta que por fin, mi gente, por ustedes, encontré de quién se trató la bendita tentación de Andrés.

Si el emperador romano Julio César sucumbió a los encantos de Cleopatra, Napoleón quiso conquistar el mundo por Josefina y JFK no pudo ser fuerte ante Marilyn Monroe, ¿por qué Andrés Mendoza, un chico de carne y hueso como tú y yo no podría ser débil ante los encantos de una bella dama? ¡Qué lance la primera piedra quién esté libre de pecado!

NO SEAN CUCUFATOS

Comencemos a llenar los vacíos de la historia del gol del ‘Cóndor’ al AC Milan y la mujer que lo motivó. Mientras escribo estas líneas me ha llegado la información de aquella faena histórica. Según las distintas fuentes a la que tuvo acceso ‘La Fe De Cuto’, la mujer sería nada más y nada menos alguien ligada a, al menos, dos deportes. Es que tuvo una relación seria con un astro del fútbol mundial y con alguien que lo ganó todo en el automovilismo. En la Fórmula 1, específicamente. Ambos hombres de su vida, leyendas en sus respectivas carreras. No exagero: si pongo los nombres, abrirían los ojos como dos faroles.

Aquella noche, en Milano, eterno lugar de moda y mucho glamour, se habría producido un click entre ambos personajes. Un deseo a primera vista que nació de una casualidad, por el azar de la vida, por cosas que el destino nos tiene escrito y no sabemos explicar. Sería ella quien lo motivó y lo llevó a marcar una página gloriosa de su vida profesional.

¿Más detalles? Ella estuvo casada con un ídolo del Milan. Sí, justamente el equipo al que nuestro Andrés anotó ese golazo. ¡Qué loco! ¡Le pidió que le meta gol al equipo de su ex! Esto le echa sal y ají al asunto.

Ahora, antes de que se pongan intensos: estuvo casada, en tiempo pasado. Y antes de que pase lo que pasó con el chinchano.

Así que les aclaro que mi sobrino Andrecito no fue ningún ‘partidor’, ni mucho menos se le puede comparar con el argentino Mauro Icardi. En ese año, la chica estaba separada, soltera y mi sobrino en la flor de su juventud con las hormonas alborotadas. Y antes de que se pongan a criticar: no sean cucufatos. Se trataba de dos personas adultas y libres. Fin.

¿Y si tengo el nombre? Claro que sí, por supuesto. Nombre, apellido, árbol genealógico, edad, estatura, medidas, trayectoria y situación actual. Pero no sean sapos.

ANDRÉS MENDOZA, UNA GRAN PERSONA

No sé si ella quiso ‘venganza’ con el equipo de su exmarido, pero sí fue una gran motivación para el delantero peruano. Lo que pasó después entre ellos es algo que no puedo divulgar hasta tener el consentimiento del chinchano.

El ‘Cóndor’ Mendoza es una buena persona, un gran ser humano, pero quizás muchos lo confunden por la forma como sonríe o creen que es alguien de poco compromiso. La verdad que es un tipo mil puntos. Como jugador, lo he marcado y he sufrido por su velocidad, potencia y sus goles.

Fuera de las canchas, Andrés Mendoza es casi tímido, un hombre de pocas palabras. Eso sí, cuando entra en confianza no hay quien lo pare. Por eso, El Bombardero de Trome lo fastidiaba mucho por algo que pasó en unas cocheras (insisto, vean mi programa, no sean soberbios). Yo lo dejo ahí. Si tienes quien te motive, te haga ganador y conseguir cosas grandes en la vida, pues bienvenido sea. ¿O no?

