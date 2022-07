Andrés Mendoza es recordado por su participación en la selección peruana, con algunos goles importantes; pero también con errores clamorosos. En esta ocasión ‘El Cóndor’ recordó que Jefferson Farfán no le respondió los mensajes que le envió por Instagram; a diferencia de Claudio Pizarro y Paolo Guerrero.

Mendoza, quien inició un emprendimiento de pizzas, brindó una divertida entrevista con Teledeportes, donde se pronunció sobre diversos temas, entre ellos, la ocasión que le escribió a Farfán por Instagram; pero no recibió respuesta alguna.

“Ya le escribí a su Instagram y lo ha visto..., pero ...... Lo he visto así por ahí.... Yo siempre le digo ‘Narda’, él ya sabe (porque)”, manifestó





TROME | Andrés Mendoza sobre Jefferson Farfán (Teledeportes)

Todo lo contrario ocurre con Claudio Pizarro y Paolo Guerrero con quienes Andrés Mendoza también compartió momentos en la selección peruana.

“Yo con Paolo, siempre le escribo, siempre me contesta. Pizarro también le he escrito y también (me contesta) O Andrés”, manifestó entre risas, el popular ‘Cóndor’.

LA INVITACIÓN DE ANDRÉS MENDOZA A FRANCIA A MAGALY MEDINA

En la entrevista, Andrés Mendoza también reiteró que le envió una invitación a la periodista Magaly Medina para que viaje a verlo a Francia.

“La he invitado una vez a Francia; pero no le llegó la invitación, que raro. Su reportero no le llegó a decir”, detalló el delantero chinchano.

