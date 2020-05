Andrés Wiese, considerado por sus seguidores como el rostro más bello del planeta, reveló su otra faceta: el fútbol. El reconocido actor nacional hizo menores al lado de futbolistas profesionales como George Forsyth, Renzo Revoredo, Manuel Barreto, entre otros.

“De chico empecé de arquero. Mi entrenador era Víctor ‘Chino’ Rivera y me coloca de suplente. Un día nos aconseja jugar en un puesto en el que nunca hayamos estado y me puse de central. Comencé a disfrutar siendo líbero y luego jugando con dos centrales. Sé anticiparme, moverme y tengo dos gotitas de Puyol, porque si tengo que tirarme y romperme un diente, lo hago”, contó Andrés Wiese a la revista Somos.

Asimismo, Andrés Wiese recordó el día que le tocó marcar a Jefferson Farfán, actual delantero de Lokomotiv de Rusia. “Con pelota dominada era más rápido que yo”, señaló.

"George Forsyth fue mi arquero. Hacía dupla con Renzo Revoredo cuando recién empezaba y Manuel Barreto era mi delantero. Recuerdo una sub 15 (por el club Germania) en la que me tocó marcar a Jefferson Farfán, muy difícil porque me ganaba en piques. Yo corría detrás de él, tratando de llegar, y Jefferson con la pelota dominada era más rápido que yo".

Sobre su hinchaje por Universitario de Deportes, indicó: “Mi amor por Universitario nació un domingo de 1992, cuando entré al cuarto de mi abuelito. Se jugaba un clásico. Justo anota la U, el gol fue de Juan Carlos Letelier. Mi abuelo me preguntó cuál quería que gane y le dije el que acaba de meter un gol”.

