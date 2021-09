No esperaba quedarse sin equipo. Andy Carroll terminó su contrato con el Newcastle y no ha logrado fichar por otro club desde que dejó de pertenecer hace dos meses a los blanquinegros. El ex Liverpool no tuvo regularidad en su última etapa con su club. En declaraciones a ‘The Athletic’ contó la difícil situación que está viviendo y lo que esperan sus hijos de él.

A pesar de que solo tiene 32 años y algunas temporadas más a buen nivel por delante, ningún club de la Premier League ni de otra liga de Europa se ha interesado en sus servicios. Carroll pensó que seguiría jugando en Newcastle, pero el desenlace fue muy distinto.

“Pensé que iba a terminar en el Newcastle. Pensé que iba a ser yo durante los próximos cuatro o cinco años. No sucedió por muchas razones. Para ser honesto, fue muy duro para mí no jugar cuando creía que podría haber marcado la diferencia”, aseguró en entrevista en ‘The Athletic’.

Según Carroll, su familia no pierde la esperanza de volver a verlo sobre los terrenos de juego. De hecho, sus hijos piensan que pronto arreglará con el Manchester City o Barcelona, pero eso es algo que solo existe en la imaginación de los pequeños.

“Los niños siguen pensando que voy a fichar por el City o el Barça, lo que todos sabemos que no va a ocurrir, pero me siguen presionando para que consiga un club y es lo que quiero hacer”, contó el otrora delantero del Liverpool.

La situación es complicada para Andy Carroll, pero afirma no haber perdido las ganas de seguir jugando al fútbol. “Quiero jugar delante de mi familia y ganar partidos. Mi impulso y mi pasión no se han desvanecido en lo más mínimo”, confesó.