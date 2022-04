Universitario emitió un comunicado indicando que Andy Polo ya está listo para jugar debido a que ha presentado documentación en la que hace ver que ha realizado acciones con el objetivo de velar por el bienestar de sus hijos; sin embargo la abogada de su esposa Génessis Alarcón indicó que el club crema no dice la verdad. “No es cierto que él haya llegado a un acuerdo y haya propuesto...”, afirmó la doctora Claudia Zumaeta.

Transcurrido los 15 días de plazo que le dio Universitario a Polo para solucionar sus temas familiares, el club crema anunció que el delantero ha quedado habilitado para jugar, ante ello la abogado compartió sus opiniones en una entrevista para Magaly Tv, La Firme.

“No es verdad el comunicado que emite Universitario, el cual me asombra porque deja en credibilidad la veracidad de ese mismo comunicado. No es cierto que él haya llegado a un acuerdo, que él haya propuesto. No se equivoquen, fuimos nosotros que propusimos una conciliación, nosotros redactamos una formula conciliatoria y fuimos nosotros al centro de conciliación y el señor nunca llegó”, manifestó.

TROME | Abogada de Andy Polo desmiente a Universitario (Magaly TV)

La abogada consideró que este documento es una ‘burla real’ para los niños (de Andy Polo). “Ahí lo que dejan entrever es que él se va a apersonar, como si fuera un favor que les están haciendo y no es ningún favor, por el contrario está dilatándolo (el proceso)”, manifestó.

