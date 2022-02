La denuncia hecha a Andy Polo de parte de su esposa por abandono, infidelidad y maltrato a sus hijos en el programa ‘Magaly TV la Firme’ despertó la indignación de Paco Bazán conductor de ‘El Deportivo, en otra cancha’ quien le envió un duro mensaje al delantero de la selección peruana y Portland Timbers de la MLS.

“Déjame un remate muy corto. Este mensaje no es solo para Andy Polo, este mensaje va en general para todos los hombres que tiene la ‘H’ minúscula y no en mayúscula. Mi padre, que me formó bien, creo, hace muchos años me dijo: nunca dejes atrás a tu sangre…”, dijo en tono reflexivo el conductor.

El exportero de Universitario advirtió que la conducta del jugador podría pasarle factura. “Nunca dejen atrás a sus hijos, porque llevan su ADN y son parte de nuestro legado. Aquello hombres que abandonan, la vida se encarga finalmente ah. Kharma, le llaman. Y si han pensado hacerlo, recapaciten, no dejen atrás a su sangre. Más claro que el agua”, expresó el exfutbolista y padre de familia.

¿Qué dijo la esposa de Andy Polo en ‘Magaly Tv la Firme’?

Andy Polo fue denunciado este martes por su esposa Génesis Alarcón, la madre de sus hijos, tras haberla agredido físicamente, además de abandonar y maltratar a sus hijos. La mujer que ahora vive en la casa de su abuelo hizo la denuncia en el programa de Magaly Medina, luego de haber visto frustrado su intento de conciliación.

“Me jaló el cabello y me metió un cachetadón que me puso el ojo morado.”, es parte del testimonio de la mujer que también mostró fotos del ataque del que fue víctima y reconoció que sus hijos le tienen miedo y también han sido víctimas de sus maltratos físicos.

Asimismo, Génesis Alarcón reconoció que el jugador le confesó que tiene una nueva relación sentimental y que ha Estados Unidos con esta nueva pareja lo que ha hecho que abandone a su familia en Barrios Altos. Ahora, con asesoría legal la esposa del jugador está luchando por una pensión para sus hijos en una demanda en el Poder Judicial que se resolvería en pocas semanas.