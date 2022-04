La alegría del debut soñado, le duró poco a Andy Polo. El delantero de Universitario que espera escuchar buenos comentarios sobre su gol en el triunfo crema ante Ayacucho FC, se llevó una amarga sorpresa cuando Pedro García periodista de Al Ángulo, cuestionó su celebración, debido a los antecedentes con los que llegó al cuadro crema.

“Cuando Andy Polo celebra el gol, el golazo que hizo. Ojalá esto le depare un reinventarse, resolver sus cosas y pedir perdón a donde corresponda. Más allá de eso, cuando celebra el gol, esto tiene que ver con la gente que te rodea y te tiene que acompañar, hace esto (se tapa los oidos) como diciendo no escucho críticas y para mí está mal”, dijo para sorpresa de todo el panel.

“Tú no puedes embarra tu vida y taparte los oídos así. O sea, no me importa lo que digan. Nooo. Todos somos capaces de fallar, todos, en mayor o menor medida. No creo en eso crucificar a alguien y decirle que no juegue más, no coincido con eso. Pegarle a alguien cuando está en el suelo, no es mi estilo, pero si me corresponde decir que si Polo hace un gol y se tapa así, está ninguneando, lo que no debe ningunear y es la opinión pública”, exclamó.

Pedro García: “Abre la orejas, amigo Polo”

El periodista deportivo tomó en cuenta todo el escándalo familiar y mediático que causo el jugador acusado de violencia familiar, motivo por el cual fue despedido de su equipo en la MSL el Portland Timbers de Oregon.

Pedro García le pidió a la ‘Joya’ de Universitario que se aparte de estos gestos que no denotan una actitud reflexiva. “Así como él merece una segunda oportunidad creo yo en la vida, también debe escuchar a la gente que le puede aportar cosas para que no la vuelva a embarrar. Esto es como muy soberbio, no es así. Abre las orejas, amigo Polo, y haz foco en lo que puedes corregir”, argumentó.

“(Se vuelve a tapar los oídos) Esto no va, es muy soberbio, está mal. Hay que acompañarlo al chico y hay que hablarle, por el contrario, hay que cambiar esto ayúdenme”, exhortó el ‘Internacional’ a sus compañeros que lo miraban perplejos debido a que ellos jamás se animaron a tocar en algún momento los temas personales del jugador.

Andy Polo jugará clásico ante Alianza Lima

Andy Polo, quien debutó con el pie derecho ante Ayacucho FC, hoy tiene muchas posibilidades para iniciar las acciones este domingo cuando el cuadro crema enfrete a Alianza Lima, en una versión más del clásico del fútbol peruano en el Estadio Monumental.

Hasta el momento Álvaro Gutiérrez, entrenador de Universitario no ha dado mayor adelanto sobre el once que alienará ante el equipo blanquiazul, sin embargo, la expulsión de Rodrigo Vilca podría abrirle una opción para que el exatacante de la MLS pueda meterse en el once inicial en el duelo correspondiente a la fecha 10 de la Liga1.