Mediante un comunicado, el club Universitario de Deportes anunció que Andy Polo se unirá en las próximas horas al primer equipo para participar en los partidos del torneo nacional, esto pese a que sigue cuestionado por acusaciones de violencia contra su expareja.

La institución crema reveló que estableció una serie de requisitos para Andy Polo, ante el tema legal que atraviesa. El tiempo se evaluación se cumplió este jueves y el club anunció a través de sus canales oficiales que el futbolista quedó habilitado para poder disputar la Liga 1.

Esto ha provocado la airada reacción de algunos hinchas cremas, quienes se oponen a que un futbolista acusado de agredir a una mujer vista su camiseta.

“Para Ferrari, estoy seguro que piensa que todo se resuelve con plata. Para él, todo acaba con cumplir con sus grabaciones económicas, parece que no escuchó los audios de los niños llorando y no se da cuenta (o no quiere darse cuenta) que hay violencia física”, comentó un usuario identificado con la crema.

“Una sociedad civilizada sanciona la violencia, no la perdona ni justifica a cambio de goles, el ejemplo que dejan a los jóvenes es nefasto, son una vergüenza”, es uno de los comentarios que se pueden leer en redes.

“Opinión fuera de fútbol: Luis Urruti es un profesional y persona A1, tiene una familia constituida, él y su esposa hacen miles de labores sociales. Es un insulto que Andy Polo sea su reemplazo. Un acusado de violencia a la mujer no puede jugar al fútbol. Todo mal, Jean Ferrari”, es otro de los lapidarios comentarios contra la administración merengue.

“Vamos a estar atentos a tu chongo, pero mientras juega”, “Saquen este comunicado que me da vergüenza como hincha y mujer”, “Dice Universitario que Andy Polo ya es un buen hombre y padre de familia”, “un pésimo mensaje para la lucha contra la violencia hacia la mujer”, también aparecen en las redes, entre hinchas y no aficionados al fútbol.

